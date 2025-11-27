Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Robert Brovdi, chỉ huy USF cho hay, đơn vị này hôm 25/11 đã thực hiện đòn tập kích nhằm vào Nhà máy sửa chữa máy bay Taganrog và cơ sở chế tạo máy bay không người lái (UAV) Atlant Aero nằm tại tỉnh Rostov của Nga.

Bức ảnh do Kyiv Independent đăng tải cho thấy xác của 2 máy bay được cho là Il-76 và A-60. Đồng thời, phần mái của các nhà xưởng gần đó có dấu hiệu bị hư hại.

Các thiệt hại tại Nhà máy sửa chữa máy bay Taganrog sau cuộc tập kích hôm 25/11. Ảnh: Kyiv Independent/Dnipro OSINT

Kênh truyền thông TASS của Nga xác nhận, quân Ukraine hôm 25/11 đã thực hiện cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào thành phố Taganrog ở tỉnh Rostov “khiến 3 người thiệt mạng và gây thiệt hại cho 1 nhà kho, 4 căn chung cư, 12 nhà riêng và một số công trình xã hội”. Tuy nhiên, TASS không đề cập đến nhà máy Taganrog.

Theo chuyên trang quân sự The War Zone, A-60 là mẫu máy bay được Liên Xô phát triển vào giữa thập niên 1970 như một khí tài chuyên dùng để đối phó với các khí cầu bay tầm cao. A-60 lần đầu thực hiện chuyến bay thử nghiệm vào năm 1981. Hệ thống vũ khí laser lắp cho máy bay theo thiết kế có tầm bắn hơn 40km và có thể chiếu tia liên tục trong 50 giây. Tuy nhiên, theo một số báo cáo, chùm tia laser bắn từ vũ khí trên chỉ có thể chiếu liên tục trong 11 giây.

Máy bay A-60. Ảnh: Lenta của Nga/Wikipedia

Trong cuộc thử nghiệm năm 1984, ở độ cao 10km, máy bay A-60 đã “gây hư hại” cho khí cầu bay trên không phận Trung tâm nghiên cứu khí cầu Volsk, cách thủ đô Moscow khoảng 700km.

Vào năm 1988, một trong 2 chiếc A-60 đã bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại sân bay thử nghiệm Chkalovsky gần Moscow. Chiếc còn lại bắt đầu thử nghiệm vào năm 1991, nhưng việc thử nghiệm đã chấm dứt sau đó 2 năm do thiếu kinh phí.