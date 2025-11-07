Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Trong tuyên bố đưa ra ngày 7/11, quân đội Nga cho biết, thông qua radar, các binh sĩ điều khiển hệ thống phòng không Buk-M2 của nước này khi tác chiến ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine đã phát hiện một số mục tiêu trên không đang bay gần vị trí triển khai của họ. Lập tức, kíp chiến đấu khai hỏa tên lửa phòng không lắp trên hệ thống Buk-M2 vào các mục tiêu trên.

Hãng thông tấn TASS trích dẫn thông cáo của quân đội Nga cho hay: “Tại khu vực phía nam tỉnh Donetsk, kíp tác chiến Buk-M2 thuộc Cụm quân Vostok đã phá hủy một số quả đạn của hệ thống pháo phản lực HIMARS do đối phương phóng”.

Khoảnh khắc tên lửa của hệ thống Buk-M2 bắn nổ đạn HIMARS trên không. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, HIMARS là hệ thống pháo phản lực đa nòng do Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin phát triển trong thập niên 1990 và chính thức được đưa vào biên chế quân đội Mỹ vào năm 2005. Dữ liệu tài khóa năm 2024 cho thấy, mỗi xe phóng HIMARS có giá hơn 4,9 triệu USD.

Thông tin do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào tháng 3 cho hay, Washington những năm gần đây đã viện trợ tổng cộng 40 hệ thống HIMARS và hàng nghìn quả đạn cho quân đội Ukraine.