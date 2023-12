Theo hãng tin RT, lời mời Thủ tướng Ấn Độ tới thăm Moscow được Tổng thống Putin đưa ra trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ở Điện Kremlin vào tối ngày 27/12. Ông Jaishankar đang có chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày ở Nga.

“Chúng tôi rất vui mừng được gặp người bạn của chúng tôi là Thủ tướng Modi ở Nga. Chúng tôi sẽ có thể thảo luận về tất cả những vấn đề hiện tại, và nói về triển vọng phát triển của các mối quan hệ Nga - Ấn Độ. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm trong tương lai”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ở Điện Kremlin. Ảnh: RIA Novosti

“Chúng tôi biết quan điểm của Thủ tướng Modi, và lập trường của ông ấy về các vấn đề phức tạp như các điểm nóng trên toàn cầu và tình hình ở Ukraine. Tôi đã nhiều lần thông báo ngắn gọn cho ông Modi về diễn biến cuộc xung đột. Tôi biết mong muốn của ông ấy là làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp hòa bình”, ông Putin nói thêm.

Cũng trong ngày 27/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau khi gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết 2 nước đã đạt được những bước tiến rõ rệt trong các cuộc đàm phán về kế hoạch cùng sản xuất thiết bị quân sự.

Theo ông Lavrov, sự hợp tác này có tính chất chiến lược vì lợi ích của cả hai nước, và sẽ giúp đảm bảo an ninh trên lục địa Á - Âu. Ngoại trưởng Nga nói thêm, Moscow tôn trọng mong muốn của Ấn Độ trong việc đa dạng hóa các nhà cung cấp thiết bị quân sự, và sẵn sàng hỗ trợ mong muốn của New Delhi trong việc sản xuất những thứ mà Ấn Độ cần ngay tại Ấn Độ.

Ấn Độ trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Nga, kể từ khi phương Tây áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Nga đã chuyển phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu sang Ấn Độ, và tăng cường ngoại giao trong nhóm các nước thành viên BRICS.

Theo ông Jaishankar, thương mại Nga - Ấn Độ dự kiến sẽ đạt 50 tỷ USD trong năm nay. Ông cho biết New Delhi mong muốn ký hiệp ước đầu tư song phương với Nga, và hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á - Âu do Moscow dẫn đầu.