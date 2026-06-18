Trang tin quân sự TWZ ngày 17/6 cho biết, liên minh công nghiệp quốc phòng châu Âu KNDS mới đây đã giới thiệu nguyên mẫu của xe tăng chiến đấu CAPINT (viết tắt của Capacité Intermédiaire - năng lực tạm thời). Chiến xa này được định vị là mẫu xe tăng "quá độ" của quân đội Pháp trong thời gian chờ phát triển phương tiện thay thế xe tăng chiến đấu chủ lực AMX Leclerc.

CAPINT sử dụng khung gầm và thân xe dựa trên nền tảng xe tăng Leopard 2A8 của Đức kết hợp với tháp pháo tự động ADT140 do Pháp phát triển.

Vũ khí chính của CAPINT là pháo nòng trơn ASCALON 120mm, có khả năng mang theo khoảng 22 viên đạn và cơ chế nạp tự động. Việc lựa chọn cỡ nòng này là để tương thích với toàn bộ các loại đạn tiêu chuẩn NATO cỡ 120mm. Điều này cho phép các quốc gia vận hành tiếp tục khai thác và duy trì kho đạn hiện có mà không cần xây dựng hệ thống hậu cần mới.

Xe tăng CAPINT của Pháp chuyên dùng để chống UAV. Video: TWZ

Một trong những điểm nổi bật nhất của CAPINT là khả năng chống UAV bằng module tác chiến điều khiển từ xa ARX30 và pháo tự động 30M781 cỡ nòng 30mm. Khẩu pháo này có tốc độ bắn khoảng 225 phát/phút, tầm tác chiến hiệu quả đối với UAV lên tới 1.500m, có thể sử dụng đạn kích nổ lập trình. Bên cạnh đó, xe tăng này còn có một súng máy đồng trục 12,7mm với khoảng 300 viên đạn.

Về khả năng phòng thủ, kíp lái 3 người của CAPINT sẽ được bố trí trong một khoang bọc thép ở phía trước thân xe. Khu vực này được bảo vệ bằng giáp composite thụ động kết hợp với các hệ thống giáp phản ứng nổ (ERA) và hệ thống phòng vệ chủ động. Đáng chú ý, cấu trúc tác chiến của CAPINT còn tích hợp UAV mang theo trên xe để phục vụ nhiệm vụ trinh sát và chỉ thị mục tiêu ở khoảng cách xa, qua đó mở rộng đáng kể nhận thức tình huống trên chiến trường.

Một số thông tin khác của CAPINT là việc sử dụng động cơ diesel công suất 1.500 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 65km/h trên địa hình bằng phảng và có tầm hoạt động hơn 450km.

Theo giới quan sát, xe tăng CAPINT đã phản ánh đúng xu thế trên tiền tuyến sau những kinh nghiệm từ cuộc xung đột Ukraine, nơi mà các UAV chiếm lợi thế áp đảo trước xe tăng truyền thống. Thay vì chỉ tập trung vào lớp giáp dày và hỏa lực mạnh, xe tăng thế hệ mới phải có năng lực chống UAV, công nghệ tác chiến điện tử hiện đại và khả năng phối hợp theo mạng lưới.