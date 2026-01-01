Xe ô tô con lưu thông theo hướng Võ Thị Sáu đi Thanh Nhàn (Hà Nội) đã đâm vào xe máy do một người đàn ông điều khiển và 6 xe máy dựng trên vỉa hè.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 1/1, ô tô mang BKS 30G-476.XX do nữ tài xế điều khiển di chuyển trên phố Võ Thị Sáu (Hà Nội). Khi đến trước số nhà 88, ô tô va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển đang sang đường.
Cú tông mạnh khiến xe máy bị hất văng lên vỉa hè. Sau đó, ô tô tiếp tục đâm vào 6 xe máy khác đang dựng tại khu vực quán cà phê.
Tại hiện trường, ô tô con bị vỡ nát phần đầu, bung túi khí, nổ lốp sau; nhiều xe máy hư hỏng, mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Nam tài xế xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu.
Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã điều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.
Ghi hình tại điểm trông giữ xe của một quán bia ở Hà Nội, tổ công tác Cục CSGT phát hiện hàng dài xe máy của khách gửi ở đây; qua kiểm tra 3 người điều khiển xe máy rời bãi, cả 3 đều vi phạm nồng độ cồn.