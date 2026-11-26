Từ Pleiku (Gia Lai), nghệ nhân Trần Ngọc Dũng cùng 14 thành viên mang cồng chiêng, đàn T'rưng và nhiều nhạc cụ truyền thống đến TPHCM, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Tây Nguyên, đồng thời khơi dậy tình yêu di sản trong thế hệ trẻ.

Từ Pleiku (Gia Lai), nghệ nhân Trần Ngọc Dũng cùng 14 thành viên mang theo nhiều nhạc cụ, vật dụng truyền thống đến tham dự các sự kiện thuộc Ngày Văn hóa Việt Nam tại TPHCM.

Không chỉ giới thiệu nét đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên, đoàn còn mong muốn có dịp giao lưu, học hỏi những loại hình nghệ thuật ở các vùng miền khác, qua đó mở rộng cơ hội lan tỏa những giá trị văn hóa của cộng đồng mình.

Anh Trần Ngọc Dũng cho biết đây không phải lần đầu anh và các thành viên từ Pleiku góp mặt tại các sự kiện về văn hóa. Đoàn đã đồng hành từ những lần tổ chức ở các năm trước.

Nghệ nhân Trần Ngọc Dũng.

Tại không gian trưng bày, những chiếc cồng chiêng, đàn T'rưng, tù và làm từ sừng trâu, mặt nạ gỗ do chính người dân chế tác, bầu hồ lô và các sản phẩm thổ cẩm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những nhạc cụ, vật dụng này đều được vận chuyển từ Pleiku xuống, không chỉ để giới thiệu mà còn sẵn sàng phục vụ hoạt động trình diễn, trải nghiệm.

Theo anh Dũng, mỗi nhạc cụ, vật dụng đều mang một câu chuyện riêng, phản ánh đời sống sinh hoạt và bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.

Trong đó, cồng chiêng gắn với không gian buôn làng, những đêm lửa trại và sinh hoạt cộng đồng bên ché rượu cần. Tiếng chiêng không đơn thuần là âm thanh của một loại nhạc cụ mà còn mang theo hơi thở, nhịp sống của núi rừng.

Anh Dũng là người Gia Rai, sinh sống tại Pleiku. Trên địa bàn thành phố, cộng đồng người Kinh và đồng bào Gia Rai cùng sinh sống, tạo nên sự giao thoa văn hóa trong đời sống thường ngày.

Gắn bó với các hoạt động văn hóa truyền thống, anh Dũng không chỉ tham gia giới thiệu nhạc cụ dân tộc mà còn đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku. Dù không được đào tạo bài bản qua trường lớp chuyên nghiệp, anh vẫn duy trì hoạt động, truyền dạy thư pháp cho những người trẻ có chung niềm đam mê.

Trong mỗi chuyến đi xuống TPHCM, anh Dũng luôn mang theo những nhạc cụ Tây Nguyên như một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của mình. Tại địa phương, anh và các thành viên thường xuyên tiếp xúc, thực hành và sinh hoạt cùng cồng chiêng, đàn T'rưng trong các lễ hội, sinh hoạt văn nghệ.

Nghệ nhân mang văn hóa Tây Nguyên đến gần hơn với người dân thành phố

Một trong những điều khiến anh Dũng ấn tượng trong chuyến đi lần này là sự quan tâm của khách tham quan dành cho các thành viên đến từ Pleiku. Không chỉ người trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng hào hứng khi được tận mắt nhìn thấy trang phục truyền thống, nhạc cụ và những vật dụng gắn với đời sống của đồng bào Tây Nguyên.

Nhiều người chủ động đến trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong đoàn. Sự hào hứng ấy khiến anh cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của những chuyến đi giao lưu. Văn hóa truyền thống không chỉ cần được lưu giữ trong cộng đồng mà còn cần có cơ hội xuất hiện ở những không gian mới để nhiều người biết đến, tìm hiểu và thêm trân trọng.

“Nếu chỉ ở trên núi, chúng tôi thường tiếp xúc với văn hóa cồng chiêng, buôn làng, những đêm lửa trại hay sinh hoạt cộng đồng của người Tây Nguyên. Khi xuống TPHCM, các em có dịp tìm hiểu thêm đờn ca tài tử, nghệ thuật tò he, nghề gốm sứ và nhiều nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền khác”, anh Dũng chia sẻ.

Anh Dũng xem việc xuống miền xuôi là cơ hội để giao lưu, học hỏi các nét văn hóa đặc trưng.

Văn hóa Việt Nam rất phong phú, mỗi địa phương, mỗi cộng đồng đều có những giá trị riêng cần được tìm hiểu và trân trọng. Việc gặp gỡ, giao lưu giúp các thành viên nhận ra bản sắc văn hóa không chỉ tồn tại trong phạm vi một vùng đất mà còn được làm giàu thêm thông qua sự kết nối giữa các cộng đồng.

Bên cạnh mong muốn học hỏi, anh Dũng cũng xem đây là dịp để quảng bá di sản văn hóa cồng chiêng đến với người dân miền Nam. Hồi cuối tháng 10, Festival quốc tế cồng chiêng Gia Lai 2026 vừa diễn ra quy tụ nghệ nhân và các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều địa phương, cộng đồng có truyền thống cồng chiêng cùng hội tụ, giới thiệu những giai điệu đặc trưng.

Với anh, âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên có sắc thái riêng, không thể hòa lẫn với những loại hình âm nhạc truyền thống khác. Đó là âm hưởng của núi rừng, của không gian buôn làng và đời sống cộng đồng được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

“Những bộ chiêng quý khi được đánh lên, tiếng vang có thể truyền từ làng này sang làng khác, từ núi này sang núi kia. Âm thanh ấy mang đậm tính chất núi rừng, gắn với đời sống của đồng bào. Đó là điều làm nên nét riêng của cồng chiêng Tây Nguyên”, anh Dũng nói.

Gìn giữ di sản từ sự tiếp nối của cộng đồng

Nam nghệ nhân kể trước đây, việc truyền dạy cồng chiêng và đàn T'rưng chủ yếu được thực hiện theo hình thức truyền nghề trong cộng đồng. Những người lớn tuổi, già làng hướng dẫn lại cho thế hệ sau thông qua quá trình sinh hoạt và thực hành. Người trẻ không chỉ học cách sử dụng nhạc cụ mà còn tiếp nhận những câu chuyện, phong tục và tập quán gắn với từng loại hình nghệ thuật.

Ngày nay, một số loại hình nghệ thuật truyền thống đã được đưa vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở đào tạo âm nhạc, góp phần tạo thêm điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận. Bên cạnh nỗ lực của nghệ nhân và cộng đồng, các chính sách bảo tồn văn hóa của Nhà nước cũng đóng vai trò quan trọng.

Tại Gia Lai, công tác gìn giữ di sản được thực hiện bằng nhiều hình thức. Những bộ cồng chiêng cổ bị thất lạc hoặc không còn được lưu giữ trong cộng đồng được chính quyền quan tâm, phục hồi. Bảo tàng tỉnh cũng có hoạt động sưu tầm những chiếc trống, bộ chiêng cổ nhằm bảo quản, lưu giữ các giá trị văn hóa cho thế hệ sau.

“Việc bảo tồn văn hóa không thể chỉ trông chờ vào những lễ hội hay chương trình biểu diễn".

“Việc bảo tồn không thể chỉ trông chờ vào những lễ hội hay chương trình biểu diễn. Quan trọng hơn là di sản phải tiếp tục hiện diện trong đời sống, được cộng đồng thực hành và trao truyền. Những người trẻ cần hiểu vì sao cha ông gìn giữ nhạc cụ, vì sao tiếng cồng chiêng có ý nghĩa trong sinh hoạt buôn làng, từ đó hình thành ý thức tiếp nối”, nghệ nhân chia sẻ.

Anh Dũng cho rằng, khi người dân còn yêu thích, còn sử dụng và chủ động gìn giữ những giá trị truyền thống, văn hóa sẽ có thêm sức sống. Bởi di sản chỉ thực sự sống khi vẫn có người thực hành, có người đón nhận và có những thế hệ sẵn sàng trao truyền.