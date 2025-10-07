Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vũ Hoành Sơn (40 tuổi, ngụ TPHCM). Trước đó, Sơn bị TAND tỉnh Bình Phước (cũ) tuyên phạt 14 năm tù về tội Giết người.

Theo nội dung vụ án, đầu tháng 3/2023, Sơn bị đưa đi chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy – Bảo trợ xã hội Phú Văn (Cơ sở cai nghiện số 1, tỉnh Bình Phước cũ).

Trong quá trình cai nghiện, hàng ngày Sơn phải tham gia lao động. Khoảng 6h30 ngày 24/5/2023, anh Ngô Văn H., viên chức quản lý của cơ sở, đưa 5 học viên, trong đó có Sơn và anh Mai Thanh T. ra khu vực lao động.

Sau khoảng 10 phút làm việc, Sơn bất ngờ có biểu hiện bất thường, tự tưởng tượng giọng nữ nói: “Cuốc nó đi, cuốc nó đi”. Ngay sau đó, Sơn tiến đến dùng cuốc tấn công anh T. Phát hiện sự việc, anh H., lập tức khống chế Sơn và đưa anh T. đi cấp cứu. Dù thoát chết, nhưng nạn nhân bị thương tật 83%.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, trước, trong và sau khi gây án, bị cáo bị loạn thần khởi phát muộn do sử dụng nhiều loại ma túy.

Tại phiên sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo khai nhận có dùng cuốc tấn công anh T., nhưng cho rằng lúc đó không biết gì.

Cấp phúc thẩm nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng người khác, gây mất an ninh trật tự. Cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo phạm tội chưa đạt và cân nhắc đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới, nên HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.