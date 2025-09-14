Theo báo The Hill, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 13/9 đã cảnh báo các nhân viên dân sự và quân sự của chính phủ về việc đang "theo dõi" các bình luận liên quan đến cái chết của ông Charlie Kirk.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao mọi bình luận và sẽ đưa ra phương án giải quyết ngay lập tức. Những hành vi chế giễu là không thể chấp nhận được", ông Hegseth cho biết.

Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cũng khẳng định, cơ quan này sẽ không "khoan nhượng" với những nhân viên đưa ra bình luận ác ý về vụ ám sát. "Việc quân nhân hoặc nhân viên dân sự của Bộ Chiến tranh 'ăn mừng' một vụ sát hại đồng hương là không thể chấp nhận", ông Parnell nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: NYT

Theo truyền thông địa phương, giới chức quân đội Mỹ cũng yêu cầu các quân nhân không đưa ra bình luận "nhạy cảm", cảnh báo sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt nếu họ làm "mất uy tín" của Lầu Năm Góc.

Tờ USA Today ngày 13/9 tiết lộ, hiện đã có nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau tại Mỹ bị mất việc vì đăng tải những thông điệp mang tính "ca ngợi hoặc chế giễu" vụ sát hại ông Kirk trên mạng xã hội.

"Trong vài ngày qua, một nhân viên mật vụ, một nhân viên của Office Depot, một nhân viên mới Nasdaq và một lính thủy đánh bộ đã bị đình chỉ hoặc sa thải vì những bình luận không phù hợp", USA Today thông tin.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, ông hy vọng nước Mỹ sẽ nhanh chóng vượt qua cát chết của ông Kirk, nhưng cũng chỉ trích phe cánh tả vì xung đột chính trị. "Tôi muốn thấy nước Mỹ được chữa lành. Nhưng rào cản lớn nhất là một nhóm cánh tả cực đoan, họ không bao giờ chơi đẹp", ông Trump nói với NBC News.