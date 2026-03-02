Trả lời phỏng vấn chương trình “ABC This Week” trình chiếu hôm 1/3, Thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff nói rằng dù Iran có “tệ” thế nào đi nữa thì cũng “không phải là mối đe dọa tấn công sắp xảy ra với nước Mỹ”.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff. Ảnh: ABC This Week

Nghị sĩ Schiff cho hay: “Iran chưa khôi phục lại chương trình hạt nhân và không có tên lửa nào của họ đủ khả năng tấn công nước Mỹ. Hoàn toàn không có cơ sở nào để tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn như vậy, với mục tiêu thay đổi chế độ. Một mối lo ngại ở đây là chúng ta đã ‘giải thoát’ những yếu tố trong khu vực Trung Đông mà Mỹ không thể kiểm soát”.

Ông Schiff sau đó khẳng định Tổng thống Trump đã không xin phép Quốc hội Mỹ khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và các nghị sĩ Mỹ cần bỏ phiếu về Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh mà ông và các nghị sĩ khác như Tim Kaine, Rand Paul và Chuck Schumer đã đệ trình.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh một khi thông qua bởi Lưỡng viện Mỹ sẽ được trình lên tổng thống để ký thành luật, qua đó yêu cầu tổng thống “phải có được sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ đối với các cuộc tấn công trong tương lai”. Tuy nhiên, nhiều khả năng ông Trump sẽ dùng quyền phủ quyết với nghị quyết này một khi được trình lên.

Được biết, Điều 1, Mục 8 của Hiến pháp Mỹ quy định chỉ Quốc hội mới có quyền tuyên chiến.

Tuyên bố trên của nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước đã phát động chiến dịch không kích chung với Israel nhằm vào Iran. Trong tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social hôm 1/3, ông Trump cảnh báo các hoạt động quân sự chống lại Tehran vẫn tiếp diễn và kéo dài cho tới khi tất cả các mục tiêu của Washington hoàn thành.