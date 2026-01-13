Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo.

Kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư

Thủ tướng nêu rõ nhu cầu nhà ở hiện nay không chỉ dừng ở sở hữu, mà đang chuyển mạnh sang thuê hay thuê mua để ổn định chỗ ở lâu dài, phù hợp với khả năng chi trả, đặc điểm việc làm và quá trình dịch chuyển lao động.

Do đó, chính sách nhà ở xã hội cũng cần được điều chỉnh theo hướng tái cấu trúc chỗ ở của người dân theo hướng bền vững, giảm dần tư duy chạy theo số lượng, bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở an toàn, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình.

Thủ tướng: Bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng về nhà ở của mỗi người dân. Ảnh: Nhật Bắc

Đồng thời, Thủ tướng cũng cho rằng, cần xác định phát triển nhà ở xã hội cho thuê là một nhiệm vụ quan trọng, mang tính căn cơ và lâu dài, không làm theo phong trào, không làm manh mún.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể; không để ai bị bỏ lại phía sau; nhà ở là nhu cầu thiết yếu, là trụ cột của chính sách an sinh xã hội, là yếu tố quan trọng bảo đảm ổn định chính trị - xã hội...

Thủ tướng nêu rõ các mục tiêu bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, quyền tiếp cận bình đẳng về nhà ở của mỗi người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau; thực hiện quyền này phù hợp điều kiện, thu nhập thực tế của người dân, sự phát triển, hoàn cảnh đất nước và quy luật thị trường.

Các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện các mục tiêu đề ra về nhà ở xã hội, phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh, bền vững theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng nêu rõ cần kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư, xuống mức hợp lý, phù hợp sự phát triển chung của đất nước.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý trong tháng 1. Trung tâm giao dịch này theo hướng chuẩn hóa quy trình, thực hiện cơ chế "một cửa, liên thông", từng bước chuyển sang môi trường điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Bộ cần khẩn trương trình ban hành dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về phát triển nhà ở xã hội.

Thủ tướng giao bộ kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.

Đáng chú ý, Thủ tướng chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập trung bình (trên 20 triệu đồng/tháng); tăng nguồn cung các phân khúc khác nhau.

Chậm trễ trong phát triển nhà ở xã hội là có lỗi với nhân dân, đất nước

Bộ Tài chính chủ trì bảo đảm nguồn lực tài chính, có hướng dẫn để triển khai các chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Ngoài ra, bộ cần nghiên cứu kỹ các chính sách thuế nhằm hạn chế đầu cơ, "thổi giá" bất động sản, hướng dòng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ảnh: Nhật Bắc

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng quỹ nhà ở địa phương, bảo đảm đúng mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn lực.

Bộ Nội vụ nghiên cứu cơ chế, chính sách liên quan nhà ở cho cán bộ, trong đó có chính sách để thu hút nhân tài.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi môi giới trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội, thao túng thị trường bất động sản, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, thị trường bất động sản đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Các địa phương cũng cần khẩn trương hoàn thành việc thành lập quỹ nhà ở địa phương theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; bảo đảm việc quản lý, sử dụng quỹ đúng mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, chủ động, tích cực tham gia xây dựng các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê với giá phù hợp.

"Nhà ở là vấn đề an sinh xã hội lớn, là quyền cơ bản của công dân. Việc chậm trễ trong phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững là có lỗi với nhân dân, đất nước...", Thủ tướng phát biểu.