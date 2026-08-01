Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy dù có hàm lượng cholesterol khá cao, tôm không làm tăng đáng kể cholesterol trong máu ở đa số người khỏe mạnh. Ngược lại, nhờ ít chất béo, giàu protein và chứa nhiều dưỡng chất, tôm vẫn có thể là một phần của chế độ ăn tốt cho tim mạch.

Tôm không làm mất cân bằng cholesterol

Theo dữ liệu Bộ Nông nghiệp Mỹ, một khẩu phần 85g tôm chứa khoảng 161mg cholesterol, được xếp vào nhóm thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao. Tuy nhiên, tôm không chỉ làm tăng cholesterol LDL (xấu) mà còn có thể làm tăng cholesterol HDL (tốt).

Ngoài ra, cơ thể con người có thể tự điều chỉnh lượng cholesterol. Khi lượng cholesterol từ thực phẩm tăng lên, gan sẽ giảm sản xuất cholesterol, hệ tiêu hóa hấp thu ít hơn và cơ thể tăng cường phân hủy cholesterol để duy trì sự cân bằng.

Tôm hầu như không chứa chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa có khả năng làm tăng cholesterol LDL và thúc đẩy xơ vữa động mạch.

Người có cơ địa dị ứng hải sản cần thận trọng khi ăn tôm. Ảnh: Ban Mai

Thực phẩm tốt cho sức khỏe tim mạch

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật đăng trên MDPI, không chỉ ít chất béo không lành mạnh và giàu protein, tôm còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho tim mạch như axit béo omega-3, selen và chất chống oxy hóa astaxanthin.

Trong đó, astaxanthin được cho là có tác dụng giảm viêm và bảo vệ thành mạch, góp phần duy trì sức khỏe hệ tim mạch. Omega-3 hỗ trợ giảm viêm và duy trì chức năng bình thường của tim. Một số nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn tôm có thể có huyết áp thấp hơn, ít mảng bám trong động mạch hơn và nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn so với những người không ăn.

Ai không nên ăn tôm?

Khi mua tôm, bạn nên chọn những con chắc thịt, vỏ trong, sáng, ít hoặc không có đốm đen. Tôm tươi thường có mùi đặc trưng của hải sản, không có mùi tanh nồng hoặc mùi giống amoniac. Nếu tôm có mùi lạ, thân mềm nhũn hoặc vỏ đổi màu, bạn tốt nhất không nên sử dụng vì có thể đã bị hỏng, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Đa số mọi người đều có thể ăn tôm như một phần của chế độ dinh dưỡng cân bằng. Tuy nhiên, khoảng 2% dân số bị dị ứng với động vật có vỏ, trong đó có tôm. Phản ứng dị ứng có thể chỉ gây ngứa, nổi mề đay hoặc phát ban nhưng cũng có thể tiến triển thành sốc phản vệ - tình trạng nguy hiểm đến tính mạng với các biểu hiện như sưng môi, sưng lưỡi, sưng họng, khó thở, chóng mặt hoặc tụt huyết áp. Nếu xuất hiện các triệu chứng này sau khi ăn tôm, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế ngay; trường hợp khó thở hoặc nghi ngờ sốc phản vệ phải gọi cấp cứu.

Với trẻ nhỏ lần đầu ăn tôm, cha mẹ nên cho con ăn một lượng nhỏ và theo dõi phản ứng của cơ thể trước khi bổ sung vào thực đơn thường xuyên.