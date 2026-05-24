Hãng tin Anadolu dẫn lời ông Rubio hôm nay (24/5) phát biểu trước các phóng viên tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ: "Tôi nghĩ có lẽ trong vài giờ tới, thế giới sẽ nhận được một số tin tốt... Đã có một số tiến triển, tiến triển đáng kể mặc dù chưa phải là tiến triển cuối cùng". Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ đề cập đến các cuộc đàm phán gián tiếp đang diễn ra giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm trung gian.

Về eo biển Hormuz, ông Rubio nói: "Đây là tuyến đường thủy quốc tế. Iran không sở hữu nó". Về giải pháp ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ cho hay nước này đã đạt được một số tiến bộ trong 48 giờ qua khi làm việc với các đối tác ở Vùng Vịnh về một kế hoạch sơ bộ.

"Nếu kế hoạch trên thành công, chúng ta sẽ có một eo biển hoàn toàn thông thoáng. Ý tôi là eo biển được mở cửa, không thu phí... Chúng ta cũng sẽ giải quyết được một số vấn đề then chốt liên quan tới tham vọng vũ khí hạt nhân của Iran trong quá khứ", ông Rubio cho biết thêm.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, chương trình hạt nhân của Iran là một vấn đề "rất phức tạp về mặt kỹ thuật, một vấn đề có lẽ cần được giải quyết trong một khoảng thời gian nhất định".

Tối 23/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo khu vực để thảo luận về các cuộc thương lượng gián tiếp đang diễn ra với Iran. Theo ông Trump, một thỏa thuận đã được đàm phán gần xong và đang chờ hoàn tất.