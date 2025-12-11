Theo tờ The Nation, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/12 (giờ địa phương) đã lên tiếng về kế hoạch điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

"Tôi tin tôi có thể khiến cuộc xung đột chấm dứt. Tôi nghĩ mình sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia vào ngày mai", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, hai quốc gia Đông Nam Á đã xung đột trong thời gian dài và ông từng giải quyết được vấn đề này cách đây không lâu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải), Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (giữa) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: NYT

Hồi tháng 10, ông Trump đã sử dụng sức ép thuế quan để yêu cầu Campuchia và Thái Lan ký kết thỏa thuận ngừng bắn. Hai nước này sau đó đã nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Tình hình biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã leo thang trở lại từ ngày 7/12, khi binh lính hai nước nổ súng về phía nhau ở các khu vực tranh chấp. Phía Thái Lan sau đó đã huy động các khí tài hạng nặng như tiêm kích F-16 để không kích các mục tiêu quân sự bên phía Campuchia.

Cùng ngày 10/12, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã xác nhận về việc điện đàm với các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

"Tôi đánh giá cao sự cởi mở và thiện chí của cả hai nhà lãnh đạo trong việc tiếp tục đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng và ngăn ngừa leo thang. Dù vẫn chưa đạt được một giải pháp dứt điểm nhưng những nỗ lực ngoại giao bền bỉ đã giúp ngăn chặn các sự cố nghiêm trọng hơn tại thời điểm nhạy cảm này", ông Anwar nói.