Kênh Channel News Asia của Singapore đưa tin, cuộc hội đàm lần này giữa các ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc được tổ chức bên lề Hội nghị an ninh Munich thường niên. Đây là lần thứ 2 người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ có cuộc tiếp xúc trực tiếp với Ngoại trưởng Vương Nghị.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Marco Rubio/THX

Được biết, cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc thời gian gần đây có những động thái giảm căng thẳng trong hàng loạt vấn đề như thương mại hoặc các chính sách thuế quan. Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng cũng có cuộc điện đàm “xuất sắc, dài và kỹ lưỡng” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo mô tả khi đó của nhà lãnh đạo Mỹ, ông và ông Tập khi điện đàm đã thảo luận về thương mại, quân sự, chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 4 tới, vấn đề Đài Loan, cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine, tình hình hiện tại với Iran, việc Trung Quốc mua dầu khí của Mỹ cùng nhiều vấn đề khác.