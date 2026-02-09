Trong cuộc phỏng vấn do kênh NBC phát sóng hôm 8/2, Tổng thống Trump nhận được câu hỏi của người dẫn chương trình về cuộc điện đàm gần đây giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xoay quanh những vấn đề mà Washington và Bắc Kinh cùng quan tâm.

Ông Trump trong cuộc phỏng vấn. Ảnh: NBC News

Ông Trump cho hay: “Tôi và ông Tập đã thảo luận về nhiều chủ đề, chúng tôi đã nói rất nhiều… Ý tôi là về mảng kinh tế và mối quan hệ mà chúng tôi có với Trung Quốc. Tôi sẽ đến Trung Quốc vào tháng 4 tới, còn ông Tập sẽ công du Mỹ vào cuối năm nay”.

Khi người dẫn chương trình hỏi liệu ông Tập có đến thăm Nhà Trắng hay không, ông Trump nói việc đó sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Tổng thống Mỹ cũng nhắc đến chủ đề thuế quan được thảo luận trong cuộc điện đàm với ông Tập.

“Trung Quốc đang phải trả rất nhiều thuế. Trước đây họ không làm vậy. Chính tôi là người đã áp thuế quan lên Trung Quốc. Tôi đã áp thuế lên nhiều mặt hàng để mọi người hiểu rằng thuế quan đang làm cho đất nước chúng ta giàu có”, ông Trump nói.

Hiện Bắc Kinh vẫn chưa bình luận về các phát biểu trên của Tổng thống Trump.