Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: EFE/EPA

Hãng tin Anadolu dẫn lời Tổng thống Mỹ Trump nói ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về thương mại, quân sự và chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 4, vấn đề Đài Loan, cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine, tình hình hiện tại với Iran, việc Trung Quốc mua dầu khí của Mỹ cũng như nhiều vấn đề khác.

Ông Trump cho biết, Trung Quốc đang cân nhắc mua thêm các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ cũng như các lô hàng động cơ máy bay đang chờ giao.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, người đứng đầu Mỹ viết: "Mối quan hệ với Trung Quốc và mối quan hệ của cá nhân tôi với ông Tập Cận Bình vô cùng tốt đẹp. Cả hai chúng tôi đều nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì điều đó. Tôi tin trong 3 năm tới của nhiệm kỳ tổng thống của tôi, Mỹ, Trung Quốc và ông Tập Cận Bình sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận cuộc điện đàm giữa ông Tập và ông Trump diễn ra vào tối 4/2.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc điện đàm, ông Tập khẳng định rất coi trọng quan hệ với Mỹ. Ông Tập nhấn mạnh Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung Quốc - Mỹ. Theo người đứng đầu Bắc Kinh, Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc và nước này phải bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Ông Tập cảnh báo Mỹ phải xử lý vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan một cách thận trọng.