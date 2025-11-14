Ông Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua

Theo đài RT, hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 nền kinh tế lớn trên thế giới (G20) sẽ diễn ra tại Johannesburg, Nam Phi vào các ngày 22 - 23/11. Nam Phi đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của nhóm vào tháng 12 năm ngoái, trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên dẫn dắt diễn đàn.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết, nhiệm kỳ chủ tịch G20 của đất nước sẽ tập trung vào việc thúc đẩy các ưu tiên phát triển của châu Phi và Nam bán cầu.

Phát biểu tại một cuộc họp báo rằng hôm 13/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến cho hay, Thủ tướng nước này Lý Cường sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh theo lời mời của Nam Phi. Theo ông Lâm Kiến, Bắc Kinh ủng hộ chức chủ tịch G20 của Nam Phi và sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để duy trì chủ nghĩa đa phương và nền kinh tế thế giới mở. Người phát ngôn Trung Quốc cũng nhấn mạnh "ý nghĩa lịch sử" của hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của nhóm được tổ chức tại châu Phi.

G20 quy tụ 19 quốc gia cùng Liên minh Châu Âu (EU) và Liên minh Châu Phi. Mỹ, nước sẽ đảm nhận chức chủ tịch tiếp theo của nhóm, từ tuần trước đã thông báo sẽ không cử quan chức nào tham dự cuộc họp tại Johannesburg. Washington trước đây cáo buộc chính phủ Nam Phi thúc đẩy chương trình nghị sự "chống Mỹ". Tổng thống Nam Phi Ramaphosa mô tả quyết định tẩy chay hội nghị thượng đỉnh G20 là "thất bại của Mỹ".

Trong dư luận từng râm ran những đồn đoán rằng hội nghị thượng đỉnh G20 có thể là nơi diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, Điện Kremlin trước đó cho biết, ông Putin sẽ không tham dự trực tiếp và thay vào đó, ông đã chỉ định ông Maksim Oreshkin, trợ lý tổng thống dẫn đầu phái đoàn Nga tới dự họp.