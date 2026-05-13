Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RT India, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết chính quyền Mỹ đang đặt mục tiêu đẩy các tập đoàn năng lượng Lukoil và Rosneft của Nga ra khỏi thị trường quốc tế “như một phần chiến lược rộng lớn hơn trong việc kiểm soát các dòng chảy năng lượng toàn cầu”.

Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: RT India

“Mỹ đã thông qua một loạt văn kiện mang tính học thuyết, trong đó có văn kiện với nội dung tuyên bố Mỹ cần thống trị thị trường năng lượng toàn cầu. Mục tiêu như vậy là rất rõ ràng”, ông Lavrov nói.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga sau đó cũng đưa ra một số bình luận về các biến động quốc tế hiện nay, trong đó có tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz chiến lược, nơi 20% các dòng năng lượng quốc tế chảy qua đây.

Hiện giới chức Mỹ chưa bình luận về những cáo buộc trên của Ngoại trưởng Lavrov về việc Washington "muốn đẩy các tập đoàn năng lượng Lukoil và Rosneft của Nga ra khỏi thị trường năng lượng toàn cầu".