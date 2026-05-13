Theo đài RT, đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev ngày 12/5 nhận định tình trạng khủng hoảng năng lượng sẽ buộc các quốc gia châu Âu vốn ủng hộ Ukraine phải nối lại đối thoại với Nga.

"Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb mới đây đã tuyên bố hiện là thời điểm thích hợp để bắt đầu đối thoại với Nga. Tôi nghĩ làn sóng khủng hoảng năng lượng sắp quét qua EU và Anh sẽ khiến điều này trở thành xu thế tất yếu", ông Dmitriev cho biết.

Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS

Bình luận của quan chức Nga được đưa ra nhằm phản hồi phát biểu của nhà lãnh đạo Phần Lan vào ngày 11/5. "Đã đến lúc đối thoại với Nga. Nếu chính sách của Mỹ đối với Nga và Ukraine không phù hợp với lợi ích của châu Âu như những gì đang xảy ra, thì chúng ta phải thảo luận trực tiếp", ông Stubb nói.

Trong thời gian vừa qua, nhiều nước châu Âu vốn ủng hộ Kiev đã công khai đề cập nhu cầu nối lại đối thoại với Moscow, trong bối cảnh lo ngại bị gạt ra ngoài các tiến trình đàm phán hòa bình do Mỹ hậu thuẫn.

Phát ngôn viên Peskov ngày 12/5 đã hoan nghênh những tín hiệu từ châu Âu, đánh giá đây là một sự phát triển tích cực. Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh hiện vẫn còn quá sớm để nói về khả năng tiếp xúc trực tiếp, chừng nào EU chưa có một "quyết định chính trị rõ ràng" nhằm khôi phục đối thoại.

Trước Tổng thống Phần Lan, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng tiết lộ cơ quan này đang thảo luận với các nhà lãnh đạo EU về việc chuẩn bị cho những cuộc đàm phán với Nga "vào thời điểm thích hợp".