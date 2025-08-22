(Từ trái qua phải) Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin. Ảnh: EPA

Theo đài RT, sau các cuộc hội đàm gần đây với ông Putin và ông Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine nên gặp riêng trước khi có thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh 3 bên có sự tham gia của ông. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, ông rất mong muốn đàm phán với người đồng cấp Putin.

Ngoại trưởng Nga Lavrov hôm 21/8 cho biết, Tổng thống Putin "đã nhiều lần nói sẵn sàng gặp, kể cả với ông Zelensky, nếu tất cả các vấn đề cần xem xét ở cấp cao nhất đã được các chuyên gia và bộ trưởng giải quyết thấu đáo".

Theo ông Lavrov, Tổng thống Ukraine đang thúc đẩy một cuộc gặp nhanh chóng với ông Putin vì muốn tiếp tục được chú ý, trong bối cảnh ông Zelensky lo ngại rằng sự quan tâm của cộng đồng quốc tế dành cho mình đang giảm sút. Nhà ngoại giao hàng đầu Nga cũng lưu ý, trước đây ông Zelensky đã từ chối tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với ông Putin và thậm chí vào năm 2022 đã ký một sắc lệnh cấm các cuộc đàm phán như vậy. Sắc lệnh đó tới hiện tại vẫn chưa được nhà lãnh đạo Ukraine hủy bỏ.

Theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, trong cuộc điện đàm hồi đầu tuần này, ông Putin và ông Trump đã ủng hộ ý tưởng tiếp tục các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, vốn khởi động lại tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5, cũng như thảo luận về phương án nâng cấp các quan chức tham gia.

Moscow khẳng định, bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, giải quyết các mối quan ngại về an ninh của Nga và thừa nhận thực tế lãnh thổ hiện tại, bao gồm tình trạng của bán đảo Crưm và 4 khu vực đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga năm 2022.