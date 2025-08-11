Theo Kyiv Independent, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 10/8 đã có cuộc phỏng vấn với Fox News, nhằm đưa ra nhận định về tình hình xung đột Ukraine.

"Mỹ vẫn đang sắp xếp lịch để ông Putin và ông Zelensky có thể ngồi lại thảo luận về việc chấm dứt xung đột, nhưng cuộc gặp này sẽ không diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga. Về cơ bản, Tổng thống Trump là người duy nhất có thể hối thúc ông Putin và ông Zelensky thật sự ngồi xuống để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng", ông Vance cho biết.

Phó Tổng thống Vance nhấn mạnh, một trong những "khó khăn" lớn nhất của việc đàm phán hòa bình là Nga cho rằng đây chưa phải là lúc cho cuộc gặp Putin - Zelensky. Tuy vậy, những nỗ lực của Tổng thống Trump đã giúp các cuộc thảo luận đi đến giai đoạn "nói về lịch trình và những yếu tố hậu trường để 3 nhà lãnh đạo đàm phán".

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Independent

Trong cuộc phỏng vấn, Phó Tổng thống Vance cũng thừa nhận rằng thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine khó có thể làm hài lòng tất cả, nhưng Mỹ sẽ hướng tới một cam kết mà cả hai bên có thể chấp nhận được.

"Các đường giới tuyến hiện tại là một nền tảng thực tế để giải quyết xung đột. Chúng tôi sẽ tìm cách đạt được một thỏa thuận đàm phán mà cả Ukraine và Nga đều có thể chấp nhận. Có thể cả Kiev lẫn Moscow đều không mấy hài lòng, nhưng tiếng súng sẽ dừng lại", ông Vance nói.

Cũng theo Phó Tổng thống Mỹ, Washington sẽ ngừng các kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm tạo điều kiện thúc đẩy một giải pháp hòa bình. Tuy vậy, các đồng minh châu Âu của Ukraine có thể mua vũ khí Mỹ để tiếp tục viện trợ.

"Việc cắt giảm viện trợ cho quân đội Ukraine là một phần trong chiến lược của Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa các bên liên quan. Chúng tôi vẫn đồng ý bán vũ khí cho các nước châu Âu muốn hỗ trợ Ukraine, nhưng Mỹ sẽ không tự bỏ tiền ra nữa", ông Vance nhấn mạnh.

Theo kế hoạch dự kiến, cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ diễn ra vào ngày 15/8 tại Alaska.