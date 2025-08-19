Báo Pravda ngày 19/8 đưa tin, Tổng thống Pháp Macron mới đây đã gợi ý về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Zelensky tại Geneva.

"Tôi không nghĩ đó là một giả thuyết, mà là điều nên làm. Cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky nên diễn ra tại một quốc gia châu Âu, có thể là Thụy Sĩ. Tôi đang thúc đẩy lựa chọn Geneva", ông Macron phát biểu sau khi tham dự cuộc hội đàm Mỹ - Ukraine - châu Âu tại Nhà Trắng.

Cũng theo ông Macron, Pháp và Anh sẽ tổ chức thêm một cuộc họp với các đồng minh khác của Kiev vào ngày 20/8 nhằm "cập nhật về những nội dung liên quan đến việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine".

(Từ trái qua phải) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg

Trái với tuyên bố của ông Macron, các nguồn tin của truyền thông Anh lại cho rằng Hungary là địa điểm tiềm năng để tổ chức cuộc gặp giữa các tổng thống Nga và Ukraine.

Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý gửi một lời mời khác về việc tổ chức một cuộc gặp 3 bên với ông Putin và ông Zelensky.

Tổng thống Ukraine Zelensky cũng xác nhận về việc chuẩn bị cho một cuộc tiếp xúc giữa ông và Tổng thống Nga Putin, đồng thời bày tỏ mong muốn thảo luận với chủ nhân Điện Kremlin về vấn đề lãnh thổ.

"Tôi đã xác nhận với tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu rằng chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc gặp song phương với ông Putin. Tiếp theo đó, chúng tôi mong đợi một cuộc gặp 3 bên", ông Zelensky nói.