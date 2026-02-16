Theo TRT World, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 15/2 đã có cuộc họp báo chung với Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Tại đây, ông Rubio đã bác bỏ mọi đồn đoán cho rằng Mỹ có ý định rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

"Chúng tôi sẽ không rời đi, chúng tôi sẽ không rút khỏi NATO. Có thể là Mỹ đang điều chuyển binh lính từ nước này sang nước khác, nhưng đây là điều hoàn toàn bình thường", ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/@SecRubio

Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh, việc Mỹ kêu gọi các đối tác châu Âu đóng góp nhiều hơn cho NATO không đồng nghĩa với việc Mỹ từ bỏ liên minh.

"Chúng tôi không coi việc châu Âu tăng cường năng lực quân sự là nguy cơ, mà là bước đi cần thiết cho sự phát triển của NATO. Mỹ không muốn châu Âu phụ thuộc hoàn toàn vào sự bảo vệ của mình, mà mong muốn quan hệ đối tác bình đẳng", ông Rubio nói.

Trong tuần trước, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cũng khẳng định Washington không có ý định "giải tán hoặc làm suy yếu" liên minh quân sự này.

"Chúng tôi muốn làm cho NATO mạnh mẽ hơn chứ không phải rút khỏi hay phản đối. Xét về vấn đề an ninh, các đối tác châu Âu thật sự cần gia tăng chi tiêu quốc phòng và chứng tỏ họ có thể thực hiện những lời hứa của mình, bao gồm cả các mục tiêu chi tiêu mới trong khối", ông Whitaker cho hay.