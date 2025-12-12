Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: EPA

Theo báo Telegraph, người đứng đầu NATO ngày 11/12 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chọn liên minh này là mục tiêu tiếp theo. Đây là cảnh báo mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của ông Rutte về viễn cảnh xung đột lan rộng khắp châu Âu.

Phát biểu tại Berlin, Đức, ông Rutte nói: "Xung đột đang ở ngay cửa nhà của chúng ta. Nga đang mang nó trở lại châu Âu và chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với quy mô mà ông bà hoặc cụ của chúng ta đã trải qua. Chúng ta cần phải hiểu rõ ràng về mối đe dọa. NATO là mục tiêu tiếp theo của Nga và chúng ta đã ở trong tình thế nguy hiểm".

Đánh giá trên được người đứng đầu NATO đưa ra sau khi Ukraine và các đồng minh châu Âu đệ trình một đề xuất hòa bình mới lên chính quyền của Tổng thống Trump. Đề xuất sẽ được thảo luận tại Paris vào cuối tuần này.

Trước đó, các lãnh đạo NATO cảnh báo Nga có thể tấn công một quốc gia thành viên của khối, có thể là Estonia sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc vài năm. Một số quốc gia, đặc biệt là Ba Lan và Đức, đã đưa ra chương trình huấn luyện quân sự mới cho các tình nguyện viên để cải thiện khả năng phòng thủ.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận xét các nhà lãnh đạo châu Âu là “yếu đuối” và vạch ra kế hoạch chuyển hướng khỏi các liên minh an ninh truyền thống trên lục địa này.

Trong khi đó, tại Moscow, Điện Kremlin cảnh báo sẽ coi binh lính Anh đang hoạt động tại Ukraine là mục tiêu tấn công hợp pháp. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận, một lính dù của nước này đã thiệt mạng tại Ukraine trong một tai nạn ở khu vực cách xa tiền tuyến.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Moscow hồi đầu tuần này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Về cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công NATO, điều này hoàn toàn vô lý. Một lần nữa, tôi kêu gọi mọi người hãy tham khảo nguồn thông tin chính - Tổng thống Vladimir Putin của chúng ta". Trước đó, sau chuyến thăm Ấn Độ, Tổng thống Putin cũng bác bỏ những cáo buộc về việc Nga có kế hoạch tấn công châu Âu.