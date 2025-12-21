Josh Woodward có thể không phải là cái tên quen thuộc ở Thung lũng Silicon, nhưng bên trong Google, mọi người đều biết đến ông.

Người đàn ông 42 tuổi gốc Oklahoma này bắt đầu sự nghiệp tại Google qua một kỳ thực tập quản lý sản phẩm vào năm 2009, đã dành 8 tháng qua để điều hành ứng dụng Gemini – trọng tâm trong chiến lược trí tuệ nhân tạo của gã khổng lồ tìm kiếm.

Nhiệm vụ nặng nề trước thềm năm 2026

Hướng tới năm 2026, công việc của Woodward trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi Google phải chạy đua để bắt kịp các đối thủ AI sừng sỏ, đặc biệt là OpenAI - kẻ đã châm ngòi cho sự bùng nổ AI tạo sinh với sự ra mắt của ChatGPT hơn ba năm trước.

Khi các chuyên gia trong ngành dự báo về sự thay đổi hành vi người tiêu dùng từ tìm kiếm truyền thống sang các ứng dụng hỗ trợ AI, Google đang chiến đấu để đảm bảo người dùng vẫn ở lại trong hệ sinh thái của mình, dù là cho dịch vụ chatbot, hình ảnh, video hay mua sắm trực tuyến.

Woodward đang giúp dẫn dắt nỗ lực đó, đồng thời vẫn giữ vai trò người đứng đầu Google Labs, nơi ươm mầm các dự án AI thử nghiệm của công ty.

Clay Bavor, cựu đồng lãnh đạo Google Labs, nhận xét rằng khả năng di chuyển nhanh, phá vỡ rào cản và thực thi tốt đã đưa Woodward vào trung tâm của những công việc quan trọng nhất tại Google hiện nay.

Cú lội ngược dòng ngoạn mục với "Nano Banana"

Vào tháng 4, khi Woodward được thăng chức để điều hành ứng dụng Gemini, vị thế của Google trong mảng AI rất bấp bênh. Cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ Google, đã giảm 18% trong quý đầu tiên, mức hiệu suất tồi tệ nhất kể từ năm 2022, kèm theo những lo ngại ngày càng tăng về việc công ty đang mất đi vị trí "cửa ngõ của Internet".

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn cho nhóm của Woodward đã đến vào cuối tháng 8 với sự ra mắt của trình tạo ảnh Nano Banana, một tính năng của Gemini cho phép người dùng kết hợp nhiều bức ảnh để tạo ra các hình nộm số hóa cá nhân.

Josh Woodward, người đứng đầu Google Labs và ứng dụng Gemini. Ảnh: Time

Chỉ trong vài ngày, Nano Banana đã trở nên phổ biến đến mức làm quá tải cơ sở hạ tầng của công ty, buộc Google phải đặt giới hạn sử dụng tạm thời để giảm tải cho các chip thiết kế riêng (TPU).

Amin Vahdat, người đứng đầu cơ sở hạ tầng AI của Google, đã nói trong một cuộc họp toàn thể vào tháng 11 rằng: "Các TPU của chúng ta gần như tan chảy".

Đến cuối tháng 9, ứng dụng Gemini đã vượt mốc 5 tỷ hình ảnh được tạo ra và soán ngôi ChatGPT của OpenAI trên bảng xếp hạng App Store của Apple.

Hiện tại, công nghệ của Nano Banana đang được tích hợp vào các sản phẩm khác như Google Lens và Circle to Search.

Phố Wall đảo chiều và những con số biết nói

Thái độ của Phố Wall đối với công ty đã đảo chiều ngoạn mục. Bất chấp quý đầu tiên tồi tệ, cổ phiếu của Alphabet đã tăng 62% trong năm nay, vượt trội so với tất cả các đối thủ vốn hóa lớn, bao gồm cả Meta.

Vào tháng 10, Google cho biết lượng người dùng hoạt động hàng tháng của ứng dụng Gemini đã tăng vọt lên 650 triệu, từ mức 350 triệu vào tháng 3.

Tính năng AI Overviews, sử dụng AI tạo sinh để tóm tắt câu trả lời tìm kiếm, cũng đạt 2 tỷ người dùng hàng tháng.

Bản thân Woodward cũng chia sẻ sự phấn khích của mình với báo chí: "Tôi chưa bao giờ thấy vui hơn lúc này. Một phần là do tốc độ phát triển. Một phần là do khả năng mà các mô hình này mang lại cho những người có thể tưởng tượng ra các trường hợp sử dụng và sản phẩm mới".

Thách thức hiện nay của Woodward không chỉ là lãnh đạo hai đơn vị lớn mà còn phải tìm sự cân bằng giữa việc di chuyển nhanh để cạnh tranh với OpenAI hay Anthropic và đảm bảo các sản phẩm AI không gây hại.

Đây là vấn đề cấp bách khi nội dung do AI tạo ra ngày càng khó phân biệt thật giả.

Trình tạo ảnh Nano Banana của Gemini đã kéo người dùng về với Google. Ảnh: Gemini

Ngay trước khi tiếp quản ứng dụng Gemini, Woodward đã thảo luận về chủ đề này trong một podcast. Ông nói: "Khi nghĩ về video, tôi muốn khuếch đại sự sáng tạo của con người, nhưng có những khoảnh khắc thay đổi thế hệ đang diễn ra. Và chúng có thể thay đổi theo hướng tốt hoặc xấu".

Thực tế, phiên bản Nano Banana Pro ra mắt tháng 11 đã tiên tiến đến mức xóa nhòa ranh giới thật - ảo, nhưng cũng vấp phải chỉ trích khi tạo ra những hình ảnh thiếu chính xác về mặt văn hóa và bối cảnh xã hội.

Phong cách lãnh đạo: Phá vỡ quan liêu và lắng nghe người dùng

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Woodward, theo lời nhân viên, là khả năng vượt qua bộ máy quan liêu khổng lồ của Google.

Ông đã giúp thiết lập một hệ thống gọi là "block" (chặn), nơi nhân viên có thể gửi ghi chú nếu họ gặp rào cản và một đội ngũ tại Labs sẽ xử lý vấn đề đó. Khi sản phẩm NotebookLM ra mắt và cần thêm TPU, Woodward đã xoay sở để có được chúng ngay lập tức.

Ông cũng đưa ra quy trình mang tên "Papercuts" để giải quyết những vấn đề gây cản trở đến trải nghiệm sản phẩm. Woodward nổi tiếng với việc trả lời trực tiếp người dùng trên mạng xã hội X và Reddit, sau đó mang phản hồi về cho nhân viên để giải quyết.

Jason Spielman, một cựu thiết kế tại Google, nhận xét: "Đó là mức độ cam kết với người dùng cuối mà tôi chưa từng thấy ở các nhà lãnh đạo khác".

Câu chuyện về NotebookLM và sự linh hoạt hiếm thấy

Trước khi nắm quyền tại Gemini, Woodward đã ghi dấu ấn với NotebookLM (ban đầu là Project Tailwind). Để xây dựng sản phẩm này, ông đã có một quyết định nhân sự táo bạo: mời tác giả sách Steven Johnson, người chưa từng làm việc toàn thời gian và không liên quan đến công nghệ, tham gia nhóm. Woodward ngưỡng mộ tư duy của Johnson và muốn ông giúp định hình sản phẩm.

Sự linh hoạt của Woodward còn thể hiện qua việc ông cho phép nhóm sử dụng Discord để thu thập phản hồi người dùng, thay vì bắt buộc dùng các công cụ nội bộ của Google như Google Meet hay Groups.

Raiza Martin, quản lý sản phẩm cấp cao lúc đó, nhớ lại việc bị bộ phận hành chính thắc mắc, nhưng Woodward đã can thiệp để bảo vệ quyết định này.

Kết quả là máy chủ Discord của dự án hiện đã có hơn 200.000 thành viên, trở thành một cộng đồng sôi động.

Woodward cũng mang đến luồng gió mới cho văn hóa nội bộ của Google. Tại một cuộc họp toàn thể tháng 12 năm ngoái, ông đã cầm micro bước lên sân khấu trong khi bài nhạc sàn "Kernkraft 400" vang lên ầm ĩ.

Ông tuyên bố sẽ thực hiện "6 bản demo trong 8 phút" và trình diễn trực tiếp hàng loạt công cụ AI mới trước sự tán thưởng cuồng nhiệt của nhân viên.

Ngoài ra, ông còn đề xuất ý tưởng tổ chức "Demo Slam" - một sự kiện dành riêng cho nhân viên để họ trình diễn các bản demo nhanh cho đồng nghiệp xem và trải nghiệm.

Ý tưởng này thành công đến mức CEO Sundar Pichai đã phê duyệt ngay lập tức và Google đã tổ chức sự kiện thứ hai chỉ vài tháng sau đó.

Với năm 2025 đang khép lại, kỳ vọng đặt vào Woodward và Google vẫn rất cao để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và ra mắt các tính năng AI đột phá trong năm 2026.

(Theo CNBC)