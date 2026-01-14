Người đàn ông 71 tuổi (sống tại Củ Chi, TPHCM) được đưa đến bệnh viện gần nhà cấp cứu trong tình trạng ớn lạnh, sốt cao liên tục, mệt mỏi và cảm giác nuốt nghẹn.

Chỉ vài giờ sau khi nhập viện, tình trạng người bệnh diễn biến nặng. Bệnh nhân xuất hiện các cơn kích thích, bứt rứt, run rẩy, mỗi cơn kéo dài khoảng 30 giây. Đáng chú ý, người bệnh có biểu hiện sợ gió, nước, lạnh, cảm giác nghẹn ngày càng tăng, kèm theo những cử chỉ cào cấu không tự chủ. Theo người nhà, trước đó bệnh nhân bị mèo cào nhưng không rõ vị trí nào.

Từ các dấu hiệu lâm sàng điển hình, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TPHCM) để tiếp tục điều trị và theo dõi chuyên sâu. Tuy nhiên, dù được chăm sóc tích cực, người bệnh đã tử vong sau vài ngày.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ngọc Chín, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM), bệnh dại hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi người bệnh đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng, tỷ lệ tử vong gần như 100%. Vì vậy, việc phòng ngừa đóng vai trò quyết định.

Bác sĩ khuyến cáo khi bị chó, mèo cào, người dân cần lưu ý:

Sơ cứu ngay lập tức: Rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng ít nhất 15 phút, sau đó sát trùng bằng cồn 70 độ hoặc dung dịch Povidon-Iod.

Đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt: Đi khám trong vòng 24 giờ để được đánh giá nguy cơ và tiêm vắc-xin phòng dại kịp thời.

Không áp dụng các phương pháp dân gian: Tuyệt đối không đắp lá cây, dùng thuốc nam hay các cách truyền miệng, vì có thể làm mất “thời gian vàng” trong phòng bệnh và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Người dân cần tiêm vắc-xin phòng dại cho chó mèo đầy đủ, đúng lịch; hạn chế tiếp xúc với động vật hoang dã, chó mèo lạ hoặc có biểu hiện bất thường.

