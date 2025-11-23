Do công việc di chuyển nhiều và ăn uống thất thường, một tài xế đã uống trà sữa trân châu và các loại nước có đường để chống đói. Anh kết hôn nhiều năm nhưng không thể thụ thai tự nhiên nên đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy chỉ số đường huyết lúc đói của anh lên tới 37,8 mmol/L (giá trị bình thường 3,9-5,5 mmol/L), chỉ số HbA1c trên 15% (bình thường dưới 5,7%). Bác sĩ gia đình Lữ Vận Thiên chẩn đoán nam bệnh nhân mắc tiểu đường từ lâu, rối loạn insulin ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh con.

Bác sĩ Lữ cho biết bệnh nhân không cảm thấy khó chịu nhưng thói quen uống nhiều đồ ngọt, ăn quá đà dầu mỡ, muối và tiêu thụ tinh bột tinh chế khiến đường huyết tăng cao. Nếu tiếp tục trì hoãn điều trị, anh có thể nhiễm toan ceton, hôn mê do mất nước, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Bệnh tiểu đường còn làm tổn thương mạch máu, tăng nguy cơ bệnh tim, đột quỵ, bệnh thận và bệnh lý võng mạc - đặc biệt đáng lo với các cặp vợ chồng chuẩn bị mang thai.

Bác sĩ tiết niệu Trần Quyển Thư cho biết Đài Loan (Trung Quốc) có khoảng 2,5 triệu bệnh nhân tiểu đường, có xu hướng trẻ hóa. Khoảng 50% nam giới mắc tiểu đường kèm rối loạn cương dương. Bệnh gây tổn thương thần kinh, làm giảm chất lượng và số lượng tinh trùng, khiến khả năng thụ thai tự nhiên suy giảm mạnh. Một số trường hợp phải nhờ đến thụ tinh trong ống nghiệm.

Bác sĩ Trần cũng nhắc rằng dù đường tạo cảm giác vui vẻ ngắn hạn, lượng tiêu thụ mỗi ngày không nên vượt quá 50g. Dùng đường quá mức lâu dài dẫn đến béo phì, viêm toàn thân, hội chứng chuyển hóa, làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường, ung thư và vô sinh.

Nam bệnh nhân trên được tiêm insulin ngay lập tức. Nhờ điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt, chỉ sau 2 tháng, đường huyết đã trở về mức bình thường và anh chuyển sang uống thuốc duy trì. Hiện anh được chuyển đến khoa y học sinh sản để thụ tinh trong ống nghiệm.

Các biến chứng của bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường là rối loạn chuyển hóa mạn tính và nếu kiểm soát kém, bệnh có thể gây tổn thương trên toàn cơ thể. Đường huyết tăng cao kéo dài làm hỏng mạch máu, dẫn đến không ít biến chứng nghiêm trọng.

Biến chứng mạch máu lớn gồm bệnh động mạch vành, đột quỵ và bệnh động mạch ngoại biên, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, giảm lưu thông máu tới chi và có thể gây tàn tật. Biến chứng mạch máu nhỏ ảnh hưởng đến mắt, thận và thần kinh.

Bệnh võng mạc do tiểu đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa vì mạch máu võng mạc bị tổn thương. Bệnh thận do tiểu đường có thể tiến triển âm thầm và dẫn đến suy thận, buộc người bệnh phải lọc máu hoặc ghép thận. Bệnh thần kinh do tiểu đường gây tê, đau, ngứa ran hoặc mất cảm giác, đặc biệt ở bàn chân; kết hợp với tuần hoàn kém, người bệnh rất dễ hình thành loét chân và nhiễm trùng, thậm chí phải cắt cụt chi.

Đường huyết cao cũng làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến nhiễm trùng xảy ra thường xuyên hơn. Ngoài ra, bệnh còn gây rối loạn cương ở nam giới, ảnh hưởng khả năng sinh sản và làm chậm lành vết thương.

Những biện pháp như kiểm soát đường huyết, khám định kỳ, chế độ ăn lành mạnh và vận động thể chất đều giúp phòng ngừa hoặc trì hoãn các biến chứng.