Bệnh nhân N.V.T (48 tuổi) được gia đình đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện tại phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, nôn ói liên tục, cơ thể mệt lả.

Khoảng một tuần trước nhập viện, ông T. gần như ngày nào cũng dự liên hoan cuối năm, uống rượu bia thường xuyên. Bữa ăn chủ yếu là nội tạng động vật, đồ chiên rán, hải sản, đặc biệt là hàu. Ban đầu, ông chỉ đau âm ỉ nhưng sau đó cơn đau tăng dần, kèm nôn nhiều, không ăn uống được.

Kết quả xét nghiệm cho thấy men tụy tăng lên 729 U/L, cao gấp hơn 12 lần bình thường. Đáng chú ý, triglycerid máu lên tới 81,7 mmol/L, cao gấp 48 lần ngưỡng cho phép. Hình ảnh CT ghi nhận tụy phù nề, hoại tử và viêm lan rộng quanh tụy. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp hoại tử do tăng triglycerid máu trên nền béo phì và đái tháo đường type 2.

Hình ảnh túi chứa mỡ máu (triglycerid) được lọc ra từ máu của bệnh nhân viêm tụy cấp. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ, việc uống rượu bia liên tục kết hợp ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo trong thời gian ngắn đã gây rối loạn chuyển hóa mỡ, khiến triglycerid tăng vọt và kích hoạt phản ứng viêm dữ dội tại tụy.

Tình trạng ông T. nhanh chóng chuyển nặng với biểu hiện suy thận cấp, bụng chướng căng, lượng nước tiểu giảm. Bệnh nhân được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực. Ê-kíp điều trị quyết định thay huyết tương để loại bỏ nhanh lượng mỡ đặc quánh trong máu. Sau can thiệp, triglycerid giảm mạnh xuống còn khoảng 5,1 mmol/L. Tuy nhiên, người bệnh vẫn phải lọc máu liên tục nhiều ngày để hỗ trợ chức năng thận và kiểm soát phản ứng viêm toàn thân.

Bác sĩ chuyên khoa hồi sức tích cực Đinh Tuấn Vinh - người cấp cứu cho ông T, chia sẻ viêm tụy cấp là bệnh lý nguy hiểm, có thể dẫn đến suy đa cơ quan và tử vong nếu không xử trí kịp thời. Ngoài sỏi mật, rượu bia và tăng triglycerid máu là những nguyên nhân phổ biến. Những người có sẵn bệnh nền như béo phì, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu càng dễ gặp biến chứng khi ăn uống, nhậu nhẹt quá mức.

Bác sĩ Vinh khuyến cáo, trong mùa lễ Tết, người dân cần kiểm soát rượu bia và chế độ ăn, tránh lạm dụng thực phẩm giàu đạm, chất béo. Khi có dấu hiệu đau bụng dữ dội, nôn nhiều, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bộ Y tế sẽ kiểm tra đột xuất công tác trực cấp cứu tại các bệnh viện dịp Tết Theo Bộ Y tế, giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm thực hiện thường trực 4 cấp, 24/24 giờ.

Nam sinh cấp cứu sau khi thụt dầu 300 cái Sau khi thực hiện 300 cái thụt dầu và tiếp tục chơi đá bóng, nam sinh 15 tuổi rơi vào tình trạng đau cơ dữ dội, không thể đi lại và được chẩn đoán mắc hội chứng hủy cơ vân.