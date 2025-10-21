Ông V.Đ.N (61 tuổi, Hà Nội), được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cấp cứu tối ngày 14/10 trong tình trạng bỏng nặng, chiếm khoảng 25-30% diện tích cơ thể, tập trung ở đầu, mặt, cổ, hai tay và hai chân cháy đen xém.

Trước khi nhập viện, ông N. giữ thang cho hàng xóm sửa điện tại khu vực chuồng gà. Khi đó, nguồn điện tổng chưa được ngắt, ông cũng không mặc đồ bảo hộ. Vụ nổ tạo thành tia hồ quang tóe sáng như pháo hoa, đốt cháy toàn bộ vùng da hở.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Anh Tuấn - Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống, đây là ca bỏng do tia hồ quang có bức xạ nhiệt cao. Tia hồ quang có thể tạo ra nhiệt độ từ 4.000 đến 20.000°C gấp 4 lần mặt trời, làm bay hơi kim loại và gây tổn thương sâu, nguy cơ hoại tử và nhiễm trùng rất lớn.

Nam bệnh nhân đang được bác sĩ cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được cấp cứu tích cực như giảm đau, chống sốc, truyền dịch, kiểm soát điện giải và theo dõi tim mạch, thần kinh, đồng thời băng vết thương phòng những biến chứng thường gặp trong bỏng. Sau khi ổn định, bệnh nhân được thay bang, cắt lọc mô hoại tử, để loại bỏ tổ chức chết và giúp mô mới phục hồi.

Sau gần một tuần điều trị, bệnh nhân đã dần ổn định, đỡ đau, mô hạt bắt đầu tốt lên tiên lượng phục hồi khả quan.

Để phòng tránh tai nạn điện, bác sĩ Tuấn Anh khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý đến các nguyên tắc an toàn trong sinh hoạt và lao động. Trước hết, luôn phải ngắt cầu dao điện tổng trước khi tiến hành sửa chữa. Khi thao tác sửa chữa điện, cần mặc đồ bảo hộ, mang găng tay cách điện và giày khô để tránh rủi ro dẫn điện.

Tuyệt đối không sửa điện trong điều kiện ẩm ướt hoặc thiếu ánh sáng, vì dễ xảy ra chập điện và phóng hồ quang.

Trong trường hợp có sự cố điện gây bỏng hoặc chấn thương, không nên tự xử lý tại nhà mà phải gọi cấp cứu hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, đúng cách.

