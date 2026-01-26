Ngày 26/1, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), tại đây các bác sĩ đang cấp cứu điều trị cho người đàn ông nguy kịch vì viêm màng não mô cầu.

Hai ngày trước khi nhập viện, ông Đ.K.M (52 tuổi, trú tại Lào Cai) dự một bữa tiệc và có ăn thịt lợn không đảm bảo vệ sinh. Ngày hôm sau, bệnh nhân xuất hiện sốt cao tới 40°C, được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế xã để truyền dịch. Tuy nhiên, sau khi trở về nhà, tình trạng sức khỏe tiếp tục xấu đi nhanh chóng với các biểu hiện đau đầu dữ dội, đau bụng, khó thở.

Chỉ trong thời gian ngắn, bệnh nhân rơi vào tình trạng kích thích, sau đó giảm dần ý thức, lơ mơ, kèm theo các ban xuất huyết đỏ tím xuất hiện ở ngực, bụng và hai chi. Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn và lập tức chuyển tuyến trên với chẩn đoán hôn mê chưa rõ nguyên nhân, theo dõi viêm não – màng não, xơ gan, giảm tiểu cầu, diễn tiến tối cấp. Bệnh nhân phải đặt nội khí quản, an thần thở máy và được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân được bác sĩ cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Ngay lập tức, bệnh nhân được lọc máu liên tục cấp cứu và thực hiện các xét nghiệm sinh học phân tử. Kết quả Real-time PCR dịch não tủy xác định bệnh nhân dương tính vi khuẩn não mô cầu.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn do não mô cầu, viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu, suy thận cấp và phù não trên nền xơ gan do nghiện rượu nhiều năm, tiên lượng rất dè dặt.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết liên cầu khuẩn lợn (Streptococcus suis) và vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) thường dễ bị nhầm lẫn do đều có khả năng gây nhiễm khuẩn huyết tối cấp với phản ứng viêm toàn thân dữ dội. Khi xâm nhập vào máu, các vi khuẩn này có thể gây tổn thương nội mô mạch máu, rối loạn đông máu, dẫn tới sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và xuất hiện ban xuất huyết hoại tử đặc trưng.

Viêm màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, thường gặp vào mùa đông - xuân, lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp và có nguy cơ bùng phát thành dịch. Bệnh khởi phát đột ngột với các triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn hoặc nôn, cứng gáy, rối loạn ý thức từ lơ mơ đến hôn mê, kèm theo ban xuất huyết dạng tử ban đặc trưng.

Dù có thể khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong của bệnh vẫn ở mức cao; khoảng 20% người sống sót có thể để lại di chứng nặng nề như tổn thương não, suy thận hoặc hoại tử chi.

Cấp cứu vì cố nuốt cơm, ngậm C sủi chữa hóc xương Sau khi hóc xương, bệnh nhân làm theo mẹo truyền miệng dẫn tới phải đi cấp cứu trong tình trạng nuốt đau, nuốt khó và có nguy cơ ảnh hưởng đường thở.

Cấp cứu 3 trẻ nhỏ nghi ngộ độc thuốc an thần 3 trẻ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng giảm tri giác, co giật, nghi ngộ độc thuốc an thần. Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân do ngộ độc loại thuốc điều trị bệnh lý tâm thần của người lớn.