Anh Đ.M.T (27 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) được bệnh viện tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: sốc, suy hô hấp nặng phải bóp bóng qua nội khí quản, ý thức lơ mơ, kích thích, thể trạng thừa cân, béo phì. Trước đó, bệnh nhân đau bụng thượng vị, nôn ói nhiều và được điều trị tại tuyến dưới.

Ngay sau khi nhập viện, anh T. được các bác sĩ Khoa Cấp cứu khẩn trương đặt nội khí quản thở máy, cho sử dụng thuốc an thần, thuốc vận mạch, làm các xét nghiệm cần thiết và chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, viêm tụy cấp nặng do tăng triglyceride máu (rối loạn mỡ máu), biến chứng suy hô hấp cấp mức độ nặng, suy thận cấp và suy gan cấp. Bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như thở máy và lọc máu liên tục.

Sau 5 ngày điều trị tích cực tại ICU, mặc dù chức năng thận có cải thiện, bệnh nhân đã ngưng được thuốc vận mạch, tuy nhiên tình trạng hô hấp diễn tiến xấu, tổn thương phổi nặng dần, tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Các bác sĩ lắp đặt máy cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trước diễn biến nguy kịch của anh T, các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật VV-V ECMO (hỗ trợ hô hấp ngoài cơ thể) cho bệnh nhân.

Sau 6 ngày chạy ECMO kết hợp lọc máu liên tục, anh T. đáp ứng tốt, được rút ECMO và ngưng lọc máu. Các chỉ số xét nghiệm dần hồi phục. Trải qua 14 ngày điều trị tích cực với sự theo dõi sát sao của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân ổn định, được chỉ định cai máy thở, rút nội khí quản và chuyển về Khoa Nội Lão tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Hiện tại, anh T. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các xét nghiệm trở về giá trị bình thường và xuất viện sau 20 ngày điều trị.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Dương Thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, tổn thương phổi cấp và hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển trong viêm tụy cấp là biến chứng đặc biệt nghiêm trọng, với tỷ lệ tử vong có thể lên đến 80%.

Đối với những bệnh nhân thừa cân, béo phì, viêm tụy cấp thể nặng kèm sốc nhiễm trùng là thách thức lớn trong điều trị. Béo phì được xem là chống chỉ định tương đối đối với kỹ thuật ECMO, do đó ê-kíp điều trị đã phải cân nhắc kỹ lưỡng và tối ưu hóa mọi biện pháp hồi sức.

Việc bệnh nhân phục hồi tốt không chỉ mang lại kết quả điều trị tích cực mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong thành công của ê-kíp ECMO Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

