Ngày 13/2, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp xảy ra trong lúc chơi thể thao.

Bệnh nhân là anh T.T.H (32 tuổi, ngụ xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa), được đưa vào viện sau khi ngất xỉu, đổ gục trên sân bóng. Theo người nhà, anh H. từng chơi bóng thường xuyên nhưng đã ngưng tập luyện khoảng một năm và mới quay trở lại gần đây. Trước khi thi đấu, anh chỉ khởi động nhẹ. Trong quá trình vận động, anh xuất hiện đau ngực, chóng mặt rồi mất ý thức và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời. Ảnh: BVCC.

Ngay sau nhập viện, anh H. được chuyển thẳng đến phòng can thiệp tim mạch để xử trí khẩn cấp và đặt stent tái thông mạch vành. Sau can thiệp, bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Tim mạch can thiệp.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Lạc Việt - Trưởng khoa Tim mạch can thiệp - cho biết đây là trường hợp đáng lưu ý vì bệnh nhân còn rất trẻ, không có tiền sử tim mạch hay bệnh lý nền. Điều này cho thấy nhồi máu cơ tim không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ, kể cả những người tưởng chừng khỏe mạnh.

Bác sĩ Việt khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo như đau ngực, khó thở, mệt bất thường, chóng mặt… bởi nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng. Những người quay lại tập luyện sau thời gian dài gián đoạn cần tầm soát sức khỏe để lựa chọn môn thể thao và cường độ phù hợp với thể trạng.

Trước khi vận động, người dân cần khởi động kỹ, tăng dần mức độ tập luyện để tim và cơ thể thích nghi, tránh thay đổi cường độ đột ngột có thể gây “sốc” tim mạch.

