Chị N.T.H (trú xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ), mang thai lần thứ tư, được người nhà đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, chảy máu âm đạo ồ ạt kèm sốt cao.

Theo lời người nhà, bệnh nhân đã tự mua thuốc phá thai không rõ nguồn gốc trên mạng và sử dụng tại nhà mà không có chỉ định hay theo dõi của cơ sở y tế. Trong vòng hai ngày, bệnh nhân uống khoảng 20 viên thuốc, sau đó tình trạng sức khỏe nhanh chóng diễn biến nặng.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân mang thai 16 tuần, thiếu máu nặng, băng huyết, tim thai âm tính, rau bong non và sốt cao tới 39,9 độ C. Đây là tình trạng nguy kịch, có nguy cơ sốc mất máu, nhiễm trùng nặng và tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau hội chẩn, ê-kíp Khoa Sản bệnh buộc phải phẫu thuật cấp cứu lấy thai và cắt toàn bộ tử cung. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được truyền khoảng 5,5 lít máu và các chế phẩm máu. Quá trình phẫu thuật ghi nhận tử cung của người bệnh bị vỡ, tụ máu lớn vùng chậu.

Sau 11 ngày điều trị tích cực, người bệnh dần ổn định và xuất viện.

Theo các bác sĩ, đây là một trường hợp điển hình cảnh báo nguy cơ tai biến sản khoa nặng nề do tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà. Các biến chứng có thể diễn tiến rất nhanh, khó lường, dẫn đến mất cơ quan sinh sản hoặc thậm chí tử vong chỉ trong thời gian ngắn.

Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc phá thai, đặc biệt là các loại thuốc không rõ nguồn gốc rao bán trên mạng. Đồng thời, mọi người cần chủ động áp dụng các biện pháp tránh thai an toàn, hiện đại, có tư vấn y tế để bảo vệ sức khỏe sinh sản và tính mạng.

