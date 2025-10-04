Chị N.T.D (28 tuổi, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM) đi làm tóc tại một tiệm gần nhà, trong lúc uốn bằng 20-30 ống nhiệt (dụng cụ tạo kiểu tóc, có dạng ống tròn và được làm nóng bằng điện), có một ống vô tình chạm sát da đầu. Dù chỉ chạm trong khoảng 10 giây sau khi máy được cắm điện và làm nóng, chị D. cảm thấy bỏng rát dữ dội ở vùng phía sau đầu. Nhân viên vội dùng máy sấy lạnh làm dịu, song cảm giác đau nhức vẫn kéo dài.

Chị D. cố gắng chịu đựng để hoàn tất quá trình làm tóc. Nhưng đến ngày hôm sau bắt đầu thấy rỉ dịch vàng, ngứa rát khó chịu, tóc bết dính nên chị D. đến một bệnh viện khám.

Bác sĩ Đặng Thị Ngọc Bích - chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, cho biết chị D. bị bỏng da đầu có dấu hiệu viêm loét, rỉ dịch, nguy cơ bội nhiễm nếu không điều trị kịp thời. Các bác sĩ dùng thuốc bôi và thuốc uống. Tuy nhiên, diện tích bỏng to và một vài chỗ mất da, để lại mảng sẹo, tóc khó mọc trở lại tại khu vực này.

Theo bác sĩ Bích, bỏng da đầu do uốn tóc hoặc tạo kiểu với nhiệt, hóa chất chủ yếu do thiết bị làm tóc (uốn, kẹp, ống nhiệt) sử dụng mức nhiệt quá cao đặt áp quá sát hay vô tình chạm trực tiếp vào da. Thợ làm tóc sử dụng dung dịch, thuốc có nồng độ mạnh, để quá lâu trên da, tóc hoặc da đầu nhạy cảm, có vết thương hở trước khi làm tóc… cũng dễ gây bỏng, kích ứng. Do da đầu mỏng, tập trung nhiều nang tóc và tuyến mồ hôi, nên chỉ một tổn thương nhỏ cũng có thể gây đau rát, tiết dịch và tiềm ẩn nguy cơ sẹo, thậm chí rụng tóc vĩnh viễn.

Không giống với vùng da khác trên cơ thể, da đầu khi bị bỏng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nang tóc. Nếu tổn thương chỉ ở mức nông và được xử trí đúng cách, tóc vẫn có khả năng mọc lại sau vài tháng. Ngược lại, những trường hợp bỏng sâu làm hoại tử da và phá hủy nang tóc sẽ rất khó hồi phục, vùng bỏng dễ để lại sẹo xơ cứng và hói vĩnh viễn.

Bác sĩ khuyến cáo, khi bị bỏng tuyệt đối không bôi kem đánh răng, nước mắm hay dầu gió lên vết bỏng vì dễ gây nhiễm trùng. Người bị bỏng nên nhanh chóng đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám, vệ sinh tổn thương, kê thuốc chống nhiễm trùng và hướng dẫn chăm sóc tại nhà.

