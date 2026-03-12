Hãng thông tấn CNN đưa tin, trong thông cáo trên mạng xã hội X hôm 11/3, Bộ Năng lượng Mỹ nhấn mạnh an ninh năng lượng của nước này “mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, bất chấp những biến động về giá năng lượng gần đây do tác động của cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran.

Một người dân Mỹ đi đổ xăng. Ảnh: CBS LA

“Hôm nay, 32 quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nhất trí thông qua đề nghị của Tổng thống Mỹ Trump về việc giảm giá năng lượng bằng cách cùng giải phóng 400 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm liên quan từ kho dự trữ của mỗi nước. Như một phần của nỗ lực này, Tổng thống Trump đã cho phép Bộ Năng lượng xả 172 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược từ tuần tới. Theo kế hoạch, hoạt động này sẽ mất khoảng 120 ngày”, Bộ Năng lượng Mỹ cho hay.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, ông Trump từng hứa bảo vệ an ninh năng lượng của đất nước bằng cách “quản lý kho dự trữ dầu chiến lược một cách có trách nhiệm và việc cho xả kho là hành động thể hiện cam kết của ông đối với lời hứa đó”.

Trước đó cùng ngày, IEA đã yêu cầu các quốc gia thành viên giải phóng lượng dự trữ dầu lớn nhất trong lịch sử “với tổng cộng 400 triệu thùng dầu thô” nhằm kiềm chế giá nhiên liệu tăng mạnh do xung đột ở Iran.

Theo số liệu cập nhật của hãng thông tấn CNN, giá dầu thô Brent vào 11h30 trưa 11/3 (giờ Mỹ) đang ở mốc 91 USD/thùng.