Với 471/471 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội sáng nay biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Tổng chi ngân sách nhà nước hơn 4 triệu tỷ đồng

Quốc hội quyết nghị số thu ngân sách nhà nước là hơn 3,34 triệu tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách trung ương là hơn 1,77 triệu tỷ, thu ngân sách địa phương là hơn 1,58 triệu tỷ.

Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ tổng số chi ngân sách nhà nước là hơn 4 triệu tỷ. Trong đó, chi ngân sách trung ương là hơn 2,36 triệu tỷ đã bao gồm dự toán 408.747 tỷ để bổ sung cân đối ngân sách địa phương, dự toán 311.363 tỷ bổ sung có mục tiêu ngân sách địa phương.

Chi ngân sách địa phương là hơn 1,7 triệu tỷ, không bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu, bổ sung cân đối.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027

Quốc hội quyết nghị mức bội chi ngân sách nhà nước là 739.597 tỷ đồng, tương đương 4,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 588.818 tỷ, tương đương 3,6% GDP. Bội chi ngân sách địa phương là 150.779 tỷ, tương đương 0,9% GDP.

Tổng mức vay ngân sách nhà nước là hơn 1,27 triệu tỷ.

Nghị quyết cũng nêu rõ tỷ lệ phần trăm phân chia số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giữa ngân sách trung ương và địa phương. Trong đó, với thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân theo Luật Ngân sách nhà nước, Hà Nội và TPHCM được hưởng 25%, còn 75% ngân sách Trung ương hưởng.

Quảng Ninh, Đồng Nai được hưởng 65%, còn lại nộp về ngân sách trung ương. Hải Phòng, Đà Nẵng hưởng 75%, còn 25% ngân sách trung ương hưởng.

Các tỉnh, thành phố còn lại hưởng 80% và 20% là của ngân sách trung ương. Với các địa phương có dự toán thu ngân sách địa phương cao hơn dự toán chi, phần chênh lệch phân bổ cho chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương, ưu tiên sử dụng cho các công trình trọng điểm.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương điều hành ngân sách nhà nước năm 2026 chặt chẽ, chủ động, linh hoạt; phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; quản lý chi tiết kiệm, hiệu quả; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; kiểm soát bội chi, vay và trả nợ trong phạm vi được cấp có thẩm quyền quyết định.

Chính phủ bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương từ số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 của các bộ, cơ quan trung ương theo quy định tại Nghị quyết số 135 của Chính phủ.

Với số tiết kiệm từ chi thường xuyên của địa phương, Quốc hội cho phép sử dụng để chi các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2026 (phần kinh phí yêu cầu địa phương đảm bảo), số còn lại dành chi cho các dự án hạ tầng trọng điểm, trường hợp không sử dụng hết trong năm 2026 thì được chuyển nguồn sang năm 2027 để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ này.

Nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 dành để xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền (bao gồm cả số vốn đã phân bổ nhưng chưa sử dụng hết và số vốn chưa phân bổ) được chuyển sang năm 2027 để tiếp tục thực hiện.

Mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương

Về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội, Quốc hội quyết nghị bố trí dự toán chi cải cách tiền lương năm 2027 theo đề xuất của Chính phủ. Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế theo quy định.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Quốc hội lưu ý cần tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách tiền lương.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu về dự thảo nghị quyết

Đồng thời, Quốc hội yêu cầu mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế; cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Kinh phí cải cách tiền lương ngân sách trung ương giao cho các cơ quan, đơn vị hoặc bổ sung cho ngân sách địa phương cuối năm không sử dụng hết (bao gồm cả năm 2026), thực hiện hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và không sử dụng cho mục đích khác.

Về các nhiệm vụ, Quốc hội giao Chính phủ điều hành chính sách tài khóa chủ động, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và chính sách khác, bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến động bất thường của chính trị - kinh tế thế giới và trong nước.

Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về thuế, chính sách thu đảm bảo minh bạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Quốc hội giao Chính phủ phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026. Chính phủ cần quyết liệt thực hiện các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế, mở rộng cơ sở thu.