Theo báo The Guardian, trong bài phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức ở thủ đô Budapest, Hungary hôm 7/4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Washington vẫn còn một số “công cụ” chưa dùng đến có thể buộc Iran phải khuất phục nếu hạn chót mở lại eo biển Hormuz không mang lại kết quả như mong muốn.

“Chúng tôi tin rằng Mỹ sẽ nhận được phản hồi, dù tích cực hay tiêu cực, từ phía Iran trước 8h tối 7/4 (giờ Washington DC)… Iran cần biết rằng Mỹ có những ‘công cụ’ mà đến nay Washington chưa quyết định dùng đến. Tổng thống Mỹ Trump có thể quyết định sử dụng những ‘công cụ’ đó, nếu phía Iran không thay đổi cách hành xử của họ”, ông Vance tuyên bố tại cuộc họp báo với Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Tuyên bố trên của ông Vance được đưa ra cùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bài trên mạng Truth Social với nội dung “dọa thổi bay cả nền văn minh Iran”, dẫn đến một số đồn đoán về khả năng Washington sẽ dùng vũ khí hạt nhân chống lại Tehran.

Tài khoản Rapid Response 47 của Nhà Trắng trên mạng xã hội X sau đó đã phải lên tiếng phủ nhận những đồn đoán trên: “Phó Tổng thống hoàn toàn không ám chỉ điều đó”.

Cho đến nay, ông Vance chưa giải thích về những “công cụ” mà Mỹ chưa sử dụng nhằm vào Iran là ám chỉ về vũ khí hay các lệnh trừng phạt mới.