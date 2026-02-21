Kênh NHK trích dẫn lời một quan chức giấu tên của Nhà Trắng hôm 20/2 cho biết Tổng thống Mỹ Trump sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 31/3 - 2/4. Trong chuyến thăm này, ông Trump dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Trump (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc tháng 10/2025. Ảnh: Nhà Trắng

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ thảo luận về thỏa thuận 2 bên đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ở Hàn Quốc vào năm ngoái, trong đó Bắc Kinh tạm ngừng các biện pháp hạn chế xuất khẩu nghiêm ngặt đối với đất hiếm và Washington tạm hoãn áp một số loại thuế bổ sung.

Vào đầu tháng này, khi trả lời phỏng vấn kênh NBC, Tổng thống Mỹ Trump đã xác nhận ông “sẽ đến Trung Quốc vào tháng 4 tới, còn ông Tập sẽ công du Mỹ vào cuối năm nay”.

Trước đó, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã rơi vào tình trạng căng thẳng sau khi ông Trump giáng hàng loạt đòn thuế chống Trung Quốc vào năm ngoái. Đáp lại, Bắc Kinh ban hành mức thuế trả đũa Washington và hạn chế xuất khẩu đất hiếm, loại khoáng sản thiết yếu đối với công nghệ quốc phòng, chất bán dẫn.

Tuy nhiên, tình hình quan hệ Mỹ - Trung Quốc đã có phần cải thiện sau cuộc gặp của ông Trump và ông Tập tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10/2025 cũng như cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào đầu tháng này.