Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: EFE/EPA

Theo đài RT, trong Chiến lược Quốc phòng sửa đổi, được công bố ngày 23/1, Bộ Chiến tranh Mỹ cho hay các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu phải đóng vai trò chủ chốt trong việc tự vệ và cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tài liệu trên nêu rõ: "Mặc dù Mỹ đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ châu Âu nhưng chúng ta phải và sẽ ưu tiên bảo vệ lãnh thổ Mỹ... Do đó, Bộ Chiến tranh sẽ khuyến khích và tạo điều kiện cho các đồng minh NATO đảm nhận trách nhiệm chính trong phòng thủ thông thường của châu Âu, với sự hỗ trợ quan trọng nhưng có giới hạn hơn của Mỹ. Điều này bao gồm việc đi đầu trong hỗ trợ Ukraine phòng thủ. Như Tổng thống Trump nói xung đột ở Ukraine phải chấm dứt, song ông cũng nhấn mạnh trách nhiệm của châu Âu là trên hết".

Chiến lược sửa đổi ghi nhận những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Trump nhằm thúc đẩy các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng và giảm bớt sự phụ thuộc vào Washington. Tổng thư ký NATO Mark Rutte gần đây đã ghi nhận công lao của ông Trump trong việc giúp khối trở nên "kiên cường hơn".

Ông Rutte nói với Fox News: "Ông Trump đã buộc các đồng minh ở châu Âu phải hành động, đối mặt với hậu quả là chúng tôi phải tự lo cho quốc phòng của mình nhiều hơn".

Cùng thời điểm, nhiều quan chức châu Âu đã chỉ trích ông Trump đe dọa sáp nhập Greenland. Bà Kaja Kallas, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) gọi lập trường của Tổng thống Mỹ là “một đòn giáng mạnh” vào quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Theo Sky News, bản Chiến lược quốc phòng của Mỹ cũng cho hay, Trung Quốc không còn là ưu tiên hàng đầu của Lầu Năm Góc và Mỹ sẽ tìm cách duy trì cán cân sức mạnh quân sự có lợi ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mỹ cho hay, điều này không nhằm thống trị hoặc bóp nghẹt Trung Quốc, mà để đảm bảo không quốc gia nào có thể kiểm soát Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ.