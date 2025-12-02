3h ngày 3/12, sân Camp Nou:

Sau những diễn biến căng thẳng ở vòng 14, Barcelona bước vào trận đấu sớm thuộc vòng 19 La Liga 2025/26 với Atletico Madrid.

Việc đẩy lịch thi đấu sớm vì hai đội sẽ tham dự Siêu cúp Tây Ban Nha vào đầu năm 2026 tại Saudi Arabia, cùng với Real Madrid và Bilbao.

Barca vừa giành ngôi đầu bảng. Ảnh: EFE

Như vậy, đây sẽ là trận thứ 3 liên tiếp Barca được đá sân nhà Camp Nou. Trong 2 trận trước đó, đội bóng xứ Catalunya giành trọn 6 điểm khi thắng Bilbao và Alaves.

Trong trận gần nhất, đội quân của Hansi Flick, có chiến thắng quan trọng 3-1 trước Alaves. Về mặt chiến thuật, nhà cầm quân người Đức chưa hài lòng, nhưng đội lấy được số điểm tối đa.

Chiến thắng này, cùng với trận hòa 1-1 của Real Madrid trên sân Girona, đưa Barca lên ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga.

Điều này giúp Barca thêm tự tin khi tiếp Atletico. Hansi Flick thể hiện niềm vui khi Raphinha trở lại đá chính và tham gia vào 2 bàn thắng đầu tiên.

Đó mới là lần đầu tiên sau 6 tháng anh đá chính cùng Lamine Yamal và Robert Lewandowski.

Nhiều khả năng Raphinha tiếp tục cùng Yamal và Lewandowski hình thành bộ 3 tấn công trước Atletico. Cùng với nhau, họ ghi đến 94 bàn mùa giải trước.

Trong khi đó, đội quân của Diego Simeone bước vào trận đấu này sau khi thắng dễ Oviedo 2-0.

Atletico Madrid hiện đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 31 điểm. Họ vừa thắng trận thứ 6 liên tiếp tại La Liga, qua đó trở lại với cuộc đua vô địch.

Atletico đang có phong độ cao. Ảnh: EFE

Đáng chú ý, Atletico vừa thiết lập kỷ lục 14 trận liên tiếp ghi bàn mở tỷ số. Thầy trò Simeone phá kỷ lục 13 trận của Real Madrid mùa 1991/92.

Hàng thủ Barca không hiệu quả, mắc nhiều sai lầm trong thời gian gần đây và thường thủng lưới sớm. Vì thế, Atletico hoàn toàn có thể kéo dài thêm kỷ lục của mình tại Camp Nou.

Về mặt cá nhân, đây là trận đấu giữa hai ngôi sao Lamine Yamal và Julian Alvarez. Tiền đạo người Argentina chỉ đá ít phút trước Oviedo và đến Camp Nou với thể lực tốt nhất.

Julian Alvarez là mục tiêu mà Barca đang quan tâm để thay thế Lewandowski trong tương lai. Vì vậy, màn đọ sức giữa đêm nay càng thêm thú vị.

Lực lượng:

Barca: Gavi, Fermin Lopez, Ter Stegen chấn thương; Araujo vắng mặt vì lý do cá nhân.

Atletico: Le Normand, Marcos Llorente chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Atletico (4-1-4-1): Jan Oblak; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Cardoso; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Julian Alvarez.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/2

Dự đoán: Hòa 2-2.