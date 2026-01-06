Rosenior đã có bước chuyển mình ngoạn mục từ CLB "chị em" Strasbourg, kế vị Enzo Maresca rời Stamford Bridge do nảy sinh bất đồng với chủ sở hữu Chelsea.

Lãnh đạo The Blues cho rằng, Liam Rosenior là người phù hợp nhất để tiếp tục chiến lược bóng đá và chuyển nhượng gây tranh cãi của họ, sau thời gian ông làm việc tại Ligue 1.

Liam Rosenior sẽ dẫn dắt Chelsea - Ảnh: Sky Sports

Phía Chelsea "rất vui mừng" khi giới thiệu tân thuyền trưởng Liam Rosenior, người vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 6 năm rưỡi ở Stamford Bridge.

Thông báo trên trang chủ Chelsea: "Rosenior đến Chelsea sau thời gian làm công tác huấn luyện ở RC Strasbourg, nơi ông đã dẫn dắt đội bóng nước Pháp giành quyền tham dự cúp châu Âu lần đầu tiên sau 19 năm ngay mùa giải đầu tiên.

Liam chứng minh ông có thể xây dựng đội bóng với lối chơi rõ ràng, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn cao nhất cho các cầu thủ cả trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Mặc dù sẽ tiếp tục tập trung vào việc phát triển cầu thủ, nhưng tham vọng của đội rất cao.

Liam có khả năng phát huy tối đa tiềm năng đội bóng. Ông gia nhập Chelsea với trách nhiệm cùng sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo CLB tiếp tục cạnh tranh ở cấp độ cao nhất mùa này và những mùa giải tới. Chào mừng đến với Chelsea, Liam!”

Vài cái tên khác được cho là nằm trong danh sách ứng viên bao gồm Cesc Fabregas (Como), Andoni Iraola (Bournemouth) và ​​Xavi Hernandez.

Dẫu vậy, Rosenior gây ấn tượng với sếp lớn Chelsea bởi sự tận tâm trong công việc phát triển cầu thủ trẻ và thoải mái với cách tiếp cận quy mô trong việc chiêu mộ và xây dựng đội hình.

Ông phát biểu trong lễ ra mắt: "Tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Chelsea. Đây là CLB có tinh thần độc đáo và lịch sử hào hùng, đã giành được nhiều danh hiệu.”

“Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ bản sắc đó và xây dựng một đội bóng phản ánh giá trị này trong mỗi trận đấu, đồng thời tiếp tục chinh phục các danh hiệu.”