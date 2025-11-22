0h30 ngày 23/11, sân St James Park:

Phong độ đáng kinh ngạc của Haaland vẫn tiếp tục ở kỳ thi đấu quốc tế. Anh vừa lập cú đúp vào lưới tuyển Italia trong 1 phút ở trận thắng 4-1 của Na Uy, và ghi 2 bàn khác trong chiến thắng "hủy diệt" Estonia.

Kể từ đầu mùa, Haaland ra sân 15 trận cho Man City trên mọi đấu trường, xuất sắc dẫn đầu danh sách dội bom tại Ngoại hạng Anh với 14 bàn sau 11 vòng.

Haaland sẽ là "hung thần" với hàng thủ Newcastle - Ảnh: NUFC

Nếu có thêm một pha lập công, tiền đạo người Na Uy sẽ cán mốc 100 bàn ở Premier League sau 109 trận, xô đổ kỷ lục của huyền thoại Alan Shearer (ghi 100 bàn qua 124 trận).

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Liverpool đã thu hẹp khoảng cách giữa Man City với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 4 điểm.

Do Pháo thủ chưa ra sân cho đến Chủ nhật, nên thầy trò Pep Guardiola khát khao đánh bại đội chủ sân St James Park, hòng gây áp lực lên đối thủ cạnh tranh.

So với một năm trước, rõ ràng Man "xanh" đã tìm thấy nhịp điệu mới, dù vẫn phụ thuộc vào các bàn thắng của Haaland. Không cầu thủ nào khác của Citizens ghi nhiều hơn 1 bàn mùa này, khi mà Haaland góp 14/21 bàn tại Ngoại hạng Anh (tỷ lệ 66,7%).

Vậy nên, nếu ngăn chặn được Erling Haaland, có lẽ Newcastle sẽ cản bước được Man City. Tuy nhiên, nói thì luôn dễ hơn làm.

Newcastle mùa này thi đấu thất thường. Vấn đề của họ nằm trên hàng công, bất chấp việc tân binh Nick Woltemade có khởi đầu đầy hứa hẹn.

Chấn thương của Yoane Wissa cùng chuyện Anthony Gordon bất ngờ sa sút khiến việc ghi bàn của "chích chòe" trở nên khó khăn (11 bàn tại Premier League, chỉ xếp trên Wolves 7 bàn, Leeds và Nottingham Forest cùng 10 bàn).

Man City tự tin hành quân đến St James Park - Ảnh: Khelnow

Newcastle đá dưới sức với chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG 13,2. Man City thì không gặp rắc rối ấy. Họ là đội ghi bàn hàng đầu giải đấu (23 bàn) và có xG cao thứ hai 19,5.

Đoàn quân HLV Eddie Howe chật vật ở vị trí thứ 14, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ hai điểm, sau 2 thất bại liên tiếp cùng tỷ số 1-3 trước Brentford và West Ham.

Chiều ngược lại, sau khi thua 2/3 trận đầu mùa, Man City lột xác, thắng 6/7 vòng đấu vừa qua, tràn đầy tự tin tiến về St James Park.

Tỷ lệ châu Á: Man City chấp hòa (1/2: 0) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Man City thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Newcastle: Tino Livramento, Wissa vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Joelinton, Osula còn bỏ ngỏ.

Man City: Duy nhất Kovacic chấn thương.

Đội hình dự kiến

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo, Gonzalez; Cherki, Foden, Doku; Haaland