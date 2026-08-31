Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

SIÊU CÚP QUỐC GIA VIỆT NAM

30/08  18:00

Công An Hà Nội 5-0 Công An TPHCM

FPT Play, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2

30/08  20:00

 Sunderland 1-0 Fulham

FPT Play
Chelsea 4-2 Brighton

FPT Play
Leeds 1-1 Brentford

FPT Play

30/08  22:30

 Man United 5-2 Ipswich

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3

30/08  22:00

 Real Madrid 4-0 Malaga

SCTV15, On Football

31/08  00:30

 Deportivo vs Valencia

SCTV15, On Football

31/08  02:30

 Celta Vigo vs Bilbao

SCTV15, On Football

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2

30/08  23:30

Napoli vs Como

VTV Cab

31/08  01:45

 Cagliari vs Inter Milan

VTV Cab
Lazio vs Genoa

VTV Cab

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1

30/08  20:30

 Freiburg 4-1 Werder Bremen

30/08  22:30

 Augsburg vs Schalke 04

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 2

30/08  20:00

 Paris FC 3-0 Nice

On Sports News

30/08  22:15

 Rennes vs Le Mans

On Sports News

31/08  01:45

 AS Monaco vs Marseille

On Sports News

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn  