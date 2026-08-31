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Kết quả bóng đá hôm nay
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KÊNH TRỰC TIẾP
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SIÊU CÚP QUỐC GIA VIỆT NAM
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30/08 18:00
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Công An Hà Nội 5-0 Công An TPHCM
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FPT Play, TV360
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2
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30/08 20:00
|Sunderland 1-0 Fulham
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FPT Play
|Chelsea 4-2 Brighton
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FPT Play
|Leeds 1-1 Brentford
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FPT Play
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30/08 22:30
|Man United 5-2 Ipswich
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3
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30/08 22:00
|Real Madrid 4-0 Malaga
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SCTV15, On Football
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31/08 00:30
|Deportivo vs Valencia
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SCTV15, On Football
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31/08 02:30
|Celta Vigo vs Bilbao
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SCTV15, On Football
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2
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30/08 23:30
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Napoli vs Como
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VTV Cab
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31/08 01:45
|Cagliari vs Inter Milan
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VTV Cab
|Lazio vs Genoa
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VTV Cab
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1
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30/08 20:30
|Freiburg 4-1 Werder Bremen
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30/08 22:30
|Augsburg vs Schalke 04
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 2
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30/08 20:00
|Paris FC 3-0 Nice
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On Sports News
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30/08 22:15
|Rennes vs Le Mans
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On Sports News
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31/08 01:45
|AS Monaco vs Marseille
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On Sports News
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