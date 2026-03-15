22h15 ngày 15/3, sân Camp Nou:

Barcelona đã cảm nhận được áp lực trong một tuần mà họ may mắn hòa Newcastle 1-1, cũng như Real Madrid dễ dàng đè bẹp Elche 4-1 với “những đứa trẻ” của Alvaro Arbeloa.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng La Liga hiện chỉ còn 1 điểm. Trong khi vừa chuẩn bị cho lượt về vòng 1/8 Champions League với Newcastle, đội quân của Hansi Flick không được phép rơi điểm trước Sevilla.

Barca từng thua sốc 1-4 lượt đi với Sevilla. Ảnh: EFE

“Đôi khi, như trận thua thua Atletico, chúng tôi đã học được một bài học”, Hansi Flick nhìn lại trận hòa Newcastle mà Barca kém về thế trận.

Chiến lược gia người Đức thanh minh: “Chúng tôi đã thi đấu tới 4 trận trong vòng 11 ngày. Bạn phải nhớ rằng một số cầu thủ đang trở lại sau chấn thương, và mọi thứ đều cần thời gian”.

Ở vòng 28 La Liga, Hansi Flick dự kiến ​​sẽ đưa ra đội hình xuất phát với một số thay đổi ở tất cả các vị trí. Sevilla không phải đối thủ quá mạnh dù từng gây sốc thắng 4-1 lượt đi, trong khi ưu tiên của CLB xứ Catalunya là trận đấu Champions League vào giữu tuần.

Eric Garcia trở lại sau chấn thương là điểm nhấn quan trọng với Flick để xây dựng đội hình. Đây là cầu thủ có thể đá trung vệ hoặc tiền vệ trung tâm, tạo điều kiện cho việc xoay tua.

Hơn nữa, Flick đang cân nhắc về khả năng Lamine Yamal ngồi dự bị. “Chúng ta hãy xem”, ông nói hôm thứ Bảy.

Lamine Yamal ghi những bàn thắng quyết định trong các trận gần đây cho Barca và luôn muốn được thi đấu. Tuy nhiên, Flick hiểu rằng tài năng 18 tuổi cần được kiểm soát thể lực tốt nhất khi mật độ thi đấu diễn ra 3 ngày/trận.

Trên hàng công, Ferran Torres tiếp tục được ưu tiên dù tiền đạo người Tây Ban Nha đã trải qua 9 trận đấu không ghi bàn. Lewandowski cần được nghỉ ngơi cho cuộc chiến với Newcastle.

Hansi Flick chờ Ferran ghi bàn trở lại. Ảnh: EFE

Marcus Rashford có khả năng thay thế Raphinha. Trong khi đó, Fermin Lopez được nghỉ ngơi để nhường vị trí ở hàng tiền vệ cho Dani Olmo.

Điều quan trọng nhất là liệu Pedri có ra sân hay không. Tầm quan trọng của anh là không thể tranh cãi, trong bối cảnh thể lực chưa đạt 100%.

Rất có thể Pedri sẽ điều tiết lối chơi cho “Blaugrana” để tìm kiếm bàn thắng sớm. Sau đó anh rời sân trong khoảng thời gian giữa hiệp 2.

Lực lượng:

Barca: De Jong, Balde, Kounde, Christensen chấn thương.

Sevilla: Marcao, Flores, Peque, Sierra, Salas chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-3-3): Joan Garcia; Araujo, Cubarsi, Eric Garcia, Joao Cancelo; Bernal, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford.

Sevilla (4-4-2): Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Oso; Juanlu, Agoume, Sow, Carmona; Adams, Romero.

Dự đoán: Barca thắng 3-1.