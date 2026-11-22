|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 8
|
21/11 18:00
|Nam Định vs Hải Phòng
|
FPT Play
|Đồng Nai vs Hà Nội FC
|
FPT Play
|
NGOAI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 11
|
21/11 19:30
|
Man City vs Fulham
|
FPT Play
|
21/11 22:00
|Bournemouth vs Nottingham
|
FPT Play
|Aston Villa vs Sunderland
|
FPT Play
|Chelsea vs Leeds
|
FPT Play
|Coventry vs Crystal Palace
|
FPT Play
|Tottenham vs Ipswich
|
FPT Play
|
22/11 00:30
|Newcastle vs Arsenal
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 13
|
21/11 20:00
|Alaves vs Deportivo
|
ON Football, SCTV15
|
21/11 22:15
|
Vallecano vs Valencia
|
ON Football, SCTV15
|
22/11 00:30
|
Sevilla vs Real Betis
|
ON Football, SCTV15
|
22/11 03:00
|Real Madrid vs Celta Vigo
|
ON Football, SCTV15
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 10
|
21/11 21:30
|Leverkusen vs Paderborn
|M’gladbach vs Dortmund
|Frankfurt vs Hoffenheim
|
Elversberg vs Freiburg
|Union Berlin vs RB Leipzig
|
22/11 00:30
|
Schalke 04 vs Stuttgart
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 12
|
21/11 21:00
|Como vs Cagliari
|
MyTV
|Lazio vs Lecce
|
MyTV
|
22/11 00:00
|Parma vs AS Roma
|
MyTV
|
22/11 02:45
|Napoli vs Torino
|
MyTV
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 11
|
21/11 23:15
|Nice vs PSG
|
ON Sports News
|
22/11 02:45
|
Monaco vs Auxerre
|
Lille vs Lyon
|
ON Sports News
|
Lens vs Toulouse
|
ON Sports+
|
Strasbourg vs Brest
|
ON Plus
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27 – PLAY OFF
|
22/11 02:00
|
New England Revolution vs Philadelphia Union
|
22/11 04:00
|
Dallas vs Portland Timbers
|
22/11 06:00
|
Inter Miami vs Columbus Crew
Độc giả dễ dàng tra cứu kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 cùng các giải đấu lớn như World Cup, EURO, Asian Cup và AFC Champions League.
Bên cạnh đó, kết quả V.League, Cúp Quốc gia, đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam và các giải bóng đá trẻ cũng được cập nhật thường xuyên, đáp ứng nhu cầu theo dõi của người hâm mộ.
Thông tin kết quả bóng đá được tổng hợp theo ngày và từng giải đấu, bao gồm tỷ số chung cuộc, kết quả hiệp một, danh sách cầu thủ ghi bàn cùng những diễn biến đáng chú ý.
Người hâm mộ có thể theo dõi tỷ số bóng đá trực tuyến, kết quả các trận đấu đêm qua, rạng sáng nay và những cuộc đối đầu tâm điểm diễn ra trong ngày.
Ngoài ra, bảng xếp hạng các giải đấu cũng được cập nhật sau từng vòng, giúp độc giả nắm bắt cuộc đua vô địch, cạnh tranh suất dự cúp châu Âu và cuộc chiến trụ hạng.
Cập nhật kết quả bóng đá mới nhất mỗi ngày để không bỏ lỡ những bàn thắng đẹp, các trận cầu kịch tính và mọi biến động đáng chú ý của bóng đá thế giới.
Cổ vũ U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn