2h ngày 28/8, sân Ánh Sáng:

Trận hòa 0-0 trên sân nhà trước Benfica ở lượt đi vòng play-off Champions League đang đặt Fenerbahce vào thế khó.

Dù chơi hơn người trong hơn 20 phút cuối trận (gồm cả bù giờ), đội bóng của HLV Jose Mourinho không thể tận dụng lợi thế để ghi bàn, trong một thế trận nghèo nàn về cơ hội thực sự.

Fenerbahce bế tắc lượt đi. Ảnh: FSK

Với kết quả này, Fenerbahce buộc phải thắng trong chuyến đi đến Lisbon nếu không muốn giấc mơ Champions League một lần nữa tan vỡ.

Điểm nhấn của trận lượt về không chỉ là kết quả sống còn với đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn là màn “trở về nhà” đặc biệt với Mourinho.

Chính sân Da Luz của Benfica là nơi ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vào năm 2000. Thời gian làm việc rất ngắn, nhưng đủ để ông trang bị cho hành trình đầy tự hào.

Hai thập kỷ sau, Mourinho trở lại với hành trang dày dạn danh hiệu. Về lại mái nhà xưa, ông chịu áp lực nhiều hơn là kỳ vọng.

Việc không vào được vòng bảng Champions League sẽ là thất bại nghiêm trọng, từ khía cạnh chuyên môn đến việc làm ảnh hưởng uy tín cá nhân của Mourinho tại Fenerbahce.

Một năm trước, Mourinho thất bại với mục tiêu vào vòng bảng Champions League và phải xuống Europa League. Bên cạnh đó, những phát ngôn và hành vi tranh cãi với đối thủ khiến “Người đặc biệt” bị chính các CĐV Fenerbahce phản đối.

Mourinho có nhiều việc phải làm khi trở lại Lisbon. Ảnh: FSK

Mourinho nổi tiếng là bậc thầy ở những trận đấu đối kháng, nhưng rõ ràng ông cần làm nhiều hơn sau trận lượt đi bế tắc.

Hệ thống tấn công của Fenerbahce thiếu ý tưởng, tuyến giữa vận hành rời rạc và các điều chỉnh nhân sự của Mourinho chưa phát huy hiệu quả.

Lượt về là cơ hội cuối để ông chứng minh đẳng cấp vẫn còn nguyên giá trị, cũng như để khẳng định ông đến Thổ Nhĩ Kỳ không phải vì mức lương cao, mà là mang về thành công thực sự.

Benfica rất hay khi đá sân nhà. Có nhiều việc mà Mourinho phải cải thiện để đưa Fenerbahce trở lại vòng bảng Champions League sau 17 năm – kể từ mùa 2008/09.

Lực lượng:

Benfica: Bruma, Alexander Bah, Manu Silva chấn thương.

Fenerbahce: Hakan Yandas, Cenk Tosun, Rodrigo Becao chấn thương. Oosterwolde trở lại.

Đội hình dự kiến:

Benfica (4-3-3): Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea, Barreiro; Aursnes, Pavlidis, Akturkoglu

Fenerbahce (3-4-1-2): Egribayat; Muldur, Skirniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown; Szymanski; Duran, En-Nesyri

Tỷ lệ trận đấu: Benfica chấp 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 2 3/4

Dự đoán: Hòa 1-1. Fenerbahce thắng luân lưu.