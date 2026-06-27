Video bàn thắng Senegal 5-0 Iraq (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Senegal: Habib Diarra (3'), Ismaila Sarr (56'), Pape Gueye (58', 71), Iliman Ndiaye (82')
Thẻ đỏ: Rebin Sulaka (Iraq, 13')Đội hình xuất phát Senegal vs Iraq
Senegal: Mory Diaw (23), Krépin Diatta (15), Abdoulaye Seck (4), Moussa Niakhaté (19), Ismail Jakobs (14), Idrissa Gana Gueye (5), Habib Diarra (21), Ibrahim Mbaye (20), Lamine Camara (8), Sadio Mané (10), Ismaila Sarr (18)
Iraq: Ahmed Basil (22), Frans Putros (26), Akam Hashim (5), Rebin Sulaka (2), Merchas Doski (23), Amir Al-Ammari (16), Ali Jassim (17), Ibrahim Bayesh (8), Zidane Iqbal (14), Ahmed Qasem (11), Ali Al-Hamadi (9)
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