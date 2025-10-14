1h45 ngày 15/10, sân Jose Alvalade:

World Cup 2026 đang vẫy gọi, Cristiano Ronaldo và các tuyển thủ Bồ Đào Nha sẵn sàng đưa ra câu trả lời.

Sau khi nâng cao danh hiệu UEFA Nations League 2024/25, đội tuyển Bồ Đào Nha duy trì thành tích toàn thắng ở vòng loại World Cup 2026.

Bồ Đào Nha có cơ hội lấy vé World Cup 2026 sớm. Ảnh: LUSA

Cuối tuần qua, ngay cả khi Ronaldo đá hỏng phạt đền, Bồ Đào Nha vẫn biết cách lấy trọn 3 điểm trước đối thủ Ireland – nhờ bàn thắng được ghi phút bù giờ của Ruben Neves.

Bồ Đào Nha đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển châu Âu đầu tiên giành được chiếc vé tham dự World Cup 2026.

Kịch bản này sẽ diễn ra nếu thầy trò HLV Roberto Martinez vượt qua Hungary trên sân nhà Jose Alvalade, đồng thời Armenia không thắng trong chuyến làm khách của Cộng hòa Ireland.

Khi đó, Bồ Đào Nha sẽ có 12 điểm, tạo khoảng cách ít nhất 8 điểm với các đội bám đuổi. Họ sẽ không cần quan tâm đến 2 lượt cuối.

Khả năng chiến thắng của Bồ Đào Nha rất lớn. Ronaldo và các đồng đội luôn áp đảo trong những lần gặp gỡ Hungary thời gian gần đây. Mới nhất là chiến thắng 3-2 ở Budapest.

“Chúng tôi đang đối đầu với một đội bóng đẳng cấp thế giới. Theo tôi, họ nằm trong số 5 đội tuyển hàng đầu thế giới, cùng với Tây Ban Nha, Brazil và Argentina. Không hẳn theo thứ tự này, nhưng trong phạm vi hẹp đó”, HLV Marco Rossi nói về Bồ Đào Nha.

HLV Rossi không hề bi quan. Ông nhìn nhận thực tế về việc Hungary chỉ có thể cạnh tranh suất play-off, khi Bồ Đào Nha vượt trội ở bảng F.

Trong trận thắng Ireland mới đây, Bồ Đào Nha tung ra hơn 30 pha dứt điểm, kiểm soát bóng vượt 60%.

Ronaldo là hung thần của Hungary. Ảnh: Imago

Thầy trò Martinez sẽ duy trì phong cách này trước Hungary, với Vitinha – người khiến huyền thoại Zinedine Zidane mê mẩn bởi phong cách chơi bóng – ở giữa sân và Ronaldo lĩnh xướng hàng công.

Ronaldo là hung thần của Hungary. Trong sự nghiệp với kỷ lục 141 bàn thắng quốc tế, có đến 7 lần anh làm tung lưới đội tuyển có biệt danh “Trikolor”. Chỉ Luxembourg (11) nhận nhiều bàn thua hơn.

Với đội ngũ cân bằng và chiến thuật linh hoạt, 3 điểm hoàn toàn nằm trong tầm tay của Bồ Đào Nha.

Lực lượng:

Bồ Đào Nha: Joao Neves, Goncalo Inacio và Rafael Leao chấn thương; Joao Felix trở lại.

Hungary: Roland Sallai và Barnabas Varga hết án treo giò.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha; Trincao, Bruno Fernandes, Joao Felix; Ronaldo.

Hungary (4-4-2): B. Toth; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Bolla, Styles, Schafer, Szoboszlai; Sallai, Varga.

Tỷ lệ trận đấu: Bồ Đào Nha chấp 2

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/4

Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-1.