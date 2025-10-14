1h45 ngày 15/10, sân Friuli:

Trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Na Uy hoàn toàn vượt trội với ngôi đầu bảng I, cùng một Erling Haaland không thể ngăn cản với 12 bàn thắng.

Chiếc vé World Cup 2026 cho Haaland và các đồng đội chỉ còn là lý thuyết. Ngay chính Italia cũng hiểu rõ họ không thể cạnh tranh ngôi đầu bảng với đối thủ, dù còn cuộc đối đầu trực tiếp sau đây một tháng.

Trận đấu quyết định ngôi nhì bảng I. Ảnh: Imago

Mục tiêu của HLV Gennaro Gattuso rất rõ ràng: đảm bảo vị trí nhì bảng để bước vào giai đoạn play-off tranh vé đi Bắc Mỹ.

Sau 2 kỳ World Cup vắng mặt, người Italia đang khao khát được trở lại với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Không ai có thể tưởng tượng chuyện gì xảy ra nếu Azzurri không thể đến Mỹ, Canada và Mexico.

Italia hiện đang đứng nhì bảng I với 12 điểm, hơn Israel 3 điểm. Vì thế, cuộc chạm trán tại Udine mang tính chất quyết định đối với cả 2 đối thủ.

Tháng trước, đội bóng Thiên Thanh thắng siêu kịch tính 5-4. Gattuso không muốn một kịch bản “đau tim” khác trên sân nhà.

Chiến thắng đồng nghĩa với việc Italia đảm bảo vị trí nhì bảng về mặt toán học. Trong trường hợp đó, thầy trò Gattuso chỉ cần 1 điểm trong 2 lượt cuối với Moldova và Na Uy để chính thức có vé play-off.

Có một vấn đề với Rino Gattuso: Moise Kean không vượt qua được cuộc kiểm tra y tế, sau chấn thương mắt cá mà anh gặp trong trận đấu với Estonia.

Kean không thể dự trận đấu với Israel và được phép rời trung tâm huấn luyện. Cầu thủ của Fiorentina thi đấu rất hay kể từ khi Gattuso xuất hiện.

Italia mất Kean, người đá rất hay thời Gattuso. Ảnh: Imago

Trong 3 trận đấu vừa qua với Gattuso, Kean đều là người ghi bàn phá vỡ bế tắc cho Azzurri - có thể là pha mở tỷ số, hoặc khởi đầu cho màn ngược dòng. Tổng cộng, anh có 4 pha lập công.

Gattuso không từ bỏ phong cách chơi tấn công. Ông cần giải pháp mới để hỗ trợ Mateo Retegui.

Italia vẫn còn tồn tại hạn chế trong khâu phòng ngự, bên cạnh sai lầm của Gigio Donnarumma. Tuy vậy, với tinh thần mà Gattuso truyền tải, Azzurri có cơ hội lấy thêm 3 điểm trước Israel.

Lực lượng:

Italia: Moise Kean, Scamacca, Zaccagni, Politano chấn thương.

Israel: Yehezkel, Miguel Vitor, Nachmias, Goldberg, Dor Peretz, Mahmoud Jaber, Dia Saba chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Dimarco; Cambiaso, Barella, Tonali, Spinazzola; Raspadori, Retegui

Israel (4-2-3-1): Da. Peretz; Dasa, Baltaxa, Nachmias, Revivo; Abu Fani, E. Peretz; Khalaily, Gloukh, Solomon; Baribo.

Tỷ lệ trận đấu: Italia chấp 2

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/2

Dự đoán: Italia thắng 3-1.