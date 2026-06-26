7h00 ngày 27/6, sân NRG:

Cape Verde đã đi qua 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2026 như một câu chuyện cổ tích sống động.

Đội bóng châu Phi lần đầu góp mặt ở ngày hội lớn nhất hành tinh đã gây ấn tượng, khi lần lượt đứng vững trước Tây Ban Nha và Uruguay. Hai cựu vô địch thế giới đều không thể khuất phục được đội tuyển nhỏ bé đến từ Đại Tây Dương.

Vì thế, trận gặp Saudi Arabia ở lượt cuối không còn là cuộc phiêu lưu vô thưởng vô phạt như nhiều người dự đoán trước ngày World Cup 2026 khai mạc.

Cape Verde mơ làm nên lịch sử trong lần đầu dự World Cup. Ảnh: CAF

Đây có thể trở thành trận đấu lớn nhất trong lịch sử bóng đá Cape Verde. Chiến thắng sẽ đưa họ lên 5 điểm, chắc chắn giành chiếc vé vào vòng 1/16.

Với một đội tuyển có dân số chỉ hơn nửa triệu người, đó sẽ là chiến công vượt khỏi khuôn khổ thể thao.

Cape Verde không bước vào trận này bằng tâm thế của kẻ yếu chờ phép màu. Sau 2 lượt trận đã qua, họ đã chứng minh một tập thể có tổ chức, giàu cá tính và có đủ bản lĩnh để chịu sức ép.

Vozinha, nghĩa là “bà ngoại” theo tiếng Bồ Đào Nha, là biểu tượng của sự bền bỉ. Kevin Pina, với cú đá phạt vào lưới Uruguay, cho thấy Cape Verde cũng có những khoảnh khắc kỹ thuật đủ làm rung chuyển World Cup.

Đội bóng của HLV Bubista luôn thể hiện bình tĩnh và niềm tin rằng mọi giới hạn đều có thể bị phá bỏ.

Saudi Arabia, ngược lại, ở thế buộc phải thắng. Trận hòa Uruguay giúp họ có hy vọng, nhưng thất bại 0-4 trước Tây Ban Nha kéo đội bóng châu Á xuống cuối bảng và làm hiệu số trở thành gánh nặng.

“Đại bàng xanh” không còn nhiều lựa chọn ngoài việc đẩy cao đội hình, tìm bàn thắng và chấp nhận rủi ro.

Chính điều đó có thể tạo ra khoảng trống cho Cape Verde, đội đã quen với việc chờ thời cơ trong những trận đấu lớn.

Một trận hòa vẫn có thể giúp Cape Verde được tiếp tục cuộc đua. Tuy vậy, “Cá mập Xanh” muốn hơn thế nữa, hướng đến chiến thắng mới là lịch sử.

Sau những gì đã thể hiện, nhiều người tin vào khả năng của Cape Verde.

Đội hình dự kiến:

Cape Verde (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Pico, Diney, Paulo; Pina; Mendes, Duarte, Monteiro, Rodrigues; Benchimol.

Saudi Arabia (5-4-1): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Lajami, Al-Harbi; Al-Shamat, N Al-Dawsari, Kanno, S Al-Dawsari; Al-Buraikan.

Dự đoán: Cape Verde thắng 2-1.